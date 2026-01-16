學測今登場！考生求助小英「救救英文」 蔡英文暖喊這句狂吸20萬讚

蔡英文近期在社群上很活躍。（翻攝蔡英文臉書）

大學學測今（17日）起連3天登場，近日不少考生焦慮在社群平台發文發洩壓力，甚至有人提到前總統蔡英文表示希望能救救「英文」科的考試。對此，蔡英文親自溫情喊話考生們「相信自己」，並強調一次的考試，只是決定學校，並不會決定人生，貼文狂吸逾20萬人按讚。

「英文」救救我！ 小英暖回狂吸20萬讚

因考試前焦慮，不少高中生留言給她求助救救他們的「英文」考試，蔡英文在Threads上發文親自回應，笑說雖然她叫蔡英文，但自己救不了大家的英文考試。

儘管無法實際幫助考生們迅速提升英文能力，但蔡英文以言語行動替考生打氣，她喊話「其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油！」

蔡英文：一次考試並不會決定你的人生

蔡英文強調，「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油！全力以赴就是了！」

貼文一出至今短短不到12小時，已狂吸超過20萬讚，顯見蔡英文的高人氣，有網友好奇詢問「學姐，中山的英文段考一直都是這個難度嗎，我也需要被拯救」，也再次釣出小英本人回應「我高中成績也是倒數的。」；而蔡英文最近在網路上相當活躍，常常跑去網友留言，也意外引發關注。

