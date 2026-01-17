學測今登場！考生留言求救 蔡英文暖心打氣：一次考試不會決定人生

前總統蔡英文。翻攝自臉書



前總統蔡英文近來在Threads等各大社群平台十分活躍，不只會分享日常點滴，還會「海巡」回覆網友留言。學測今（1/17）天登場，蔡英文昨（1/16）日在社群上透露，這幾天收到不少高中生向她求救，希望她能「救救英文考試」，她笑說，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」。

蔡英文在Threads發文說，最近收到很多高中生留言，要她救救他們的「英文」考試，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」，她鼓勵考生，其實大家早已為學測做足準備，不需要外界的「拯救」，最重要的是相信自己，全力以赴迎接考試。

據了解，今日登場的學測，全國共有超過12萬名考生上場應試，蔡英文也向大家信心喊話，「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」。

蔡英文最後再度為所有考生送上祝福，勉勵大家放下過度的壓力，以平常心面對挑戰，「加油，全力以赴就是了」，相關貼文也獲得不少網友按讚與轉發。

