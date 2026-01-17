學測今登場！12萬考生注意 6大扣分地雷別誤踩

115學年度大學學科能力測驗今起一連3天，今年約12萬人報名。大考中心整理6大應考提醒，呼籲考生留意。學測首日考數學A、自然；第2天考英文、國綜、國寫；第3天考數學B、社會。

大考中心提醒，考生一定要攜帶有效證件正本，包括身分證、有照片之健保卡、汽機車駕照等。另外手機必須完全關機、注意考試鈴聲、答題卷簽全名等細節，全都要注意。

建議考生詳閱考試簡章內，有關學測「考生應考提醒與考前檢查暨應考注意事項」及試務相關訊息，也可至大考中心網站查閱。

考試當天，一般考生可自主佩戴口罩，如果有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩；有持續咳嗽、擤鼻涕等聲響，且影響其他考生作答時，將安排至備用試場應試。佩戴口罩之考生，須配合監試人員查驗身分暫時脫下口罩。

考試期間日夜溫差大，提醒考生多留意天氣狀況及適時調整衣物。依據試場規則，考生應試時穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天寒使用帽子、口罩、手套、圍巾等，須配合監試人員檢查，以不影響辨識面貌為原則。

