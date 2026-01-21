學測作文哪屆最難發揮？學長姐狂點名：這年0分人數暴增2240人

學測才剛結束，網友紛紛討論歷屆最難發揮作文題目。示意圖／翻攝自Pixabay

115學年度學測才剛結束，其中國語文寫作能力測驗（國寫）第一大題以韓劇《愛的迫降》情節，探討動保與倫理議題，第二大題則以作家幾米作品，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，引導考生書寫人際隔閡與換位思考，寫出一篇文章；網友就在社群討論，今年的作文題目似乎能以許多切角帶入，相較過去「我看歪腰郵筒」、「如果我有一座新冰箱」等，好奇「歷年學測作文哪個題目最難寫？」引發討論。

原PO在社群分享，今年學測作文題目「隔在我們之間的種種」，可以多切角帶入文章，相較前幾年考題好似乎比較好發揮，舉例2016年「我看歪腰郵筒」，當年作文零分人數暴增至2240人，較2015年多了4成，相當驚人；另外2017「關於經驗的N種思考」，一名滿分考生以經濟學「微笑曲線」理論寫作，展現超強跨領域思考，2021年「如果我有一座新冰箱」因過於抽象難以發揮，2023年「花草樹木的氣味記憶」，一名考生以「偷情的玉蘭花」比喻，描述父親外遇，因文筆華麗被選為佳作。

貼文一出，網友認同「如果我有一座新冰箱」，哀嘆「模考作文沒低於40過，結果最後成績出來29」、「新冰箱看過別人寫要冰與逝去家人的回憶」，點名已過10年的「歪腰郵筒」難以延伸、「花草樹木的氣味記憶」似乎需要開啟五官回想過去感受、「靜夜情懷」因過於感性，遭網友直言「比模考都還低，我這輩子不會忘記這個題目」。

也有網友點名「縫隙的聯想」、「福爾摩斯的三明治辯論，光題幹就被繞暈，根本寫不出來」，或是「漂流木的獨白」，認為選題非常狹隘，主題脫離大部分學生到生活經驗，很難抓住漂流木的感覺，且因論述範圍受限、自由度太低，無法呈現獨立自主的想法，「52赫茲」也被視為與人生中毫無關聯、「季節的感思」則是看完題目好幾分鐘，無奈「只知道天氣冷、熱，植物變化」；不過一派網友則認為，抽象才有東西發揮，太過平常的事務「反而很難寫出深度」，引發討論。



