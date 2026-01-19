學測作文題目有深度 考生寫著寫著就哭了 兩派人吵翻

今天是115學測最後一天，昨天考完的國文作文題目引起熱烈討論，有網友認為題目很有深度，透過這份考卷，孩子們能訴說對原生家庭或各種關係的傷痛，也許家長都該看看孩子寫了什麼，不少考生坦言「寫著寫著就哭了！」不過，也有網友質疑「傷痛怎麼能拿來評分？」另一部分網友則指出，作文並非要寫親身經歷，也可以是編故事。

一名網友昨天在社群平台Threads分享，今年學測國文作文題目很有深度，但也心疼不少考生「邊哭邊寫完」。他表示，透過這份考卷，孩子能訴說對原生家庭或各種關係的痛，也許家長們該看看孩子寫了什麼，因為有些痛楚是無法直接說出口的。

廣告 廣告

115學測國文作文第二大題以知名繪本作家幾米的《超級沒用的大人》與《但願有一天你會懂》為配圖，指出成長過程中，面對親人、朋友或師長時，往往存在隔閡，很難坦誠表達所有想法，甚至有時脫口而出的話與真實心意相反。題目要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，試著換位思考並探討內心深處的心結。

貼文吸引30萬人瀏覽，1.3萬人點讚討論，不少網友表示「這個題目各個年齡層都很適合書寫」、「會不會考卷上都是眼淚」、「閱卷老師要痛苦了，要看好多孩子破碎的心聲」、「痛怎麼能拿來評分？」不少考生也坦承，寫作時真的忍不住落淚。

不過，也有網友提醒，作文並非一定要寫親身經歷，能在這個題目拿高分的人，除了本身很有故事的考生外，也包括擅長敘事、會寫故事的學生。

更多中時新聞網報導

醫院搶家庭看護 挨批政策短視

李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海

周曉涵錄實境3天想逃 求助苗可麗