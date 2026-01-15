學測倒數暖心陪伴 西松高中校長以繪本應援考生

西松高中〈筆尖下的星光：給學測戰士的情書〉系列繪本由陳雅萍校長親自執筆

115學年度大學學科能力測驗即將在1月17日到1月19日登場，在進入倒數衝刺的同時，高三考生的壓力也隨之升溫。臺北市西松高中結合社會情緒學習SEL，推出「考前暖心應援計畫」，由陳雅萍校長親自執筆，從學測倒數第14天起，每日為高三學子送上一篇暖心繪本，用溫暖安心的文字與圖像陪伴學生穩住心神。

陳雅萍校長表示，升學考試不只是知識與能力的檢驗，更是一場心理素質的挑戰。她觀察到，越接近考期，學生越容易被焦慮與不安牽動情緒，因此希望在最後關鍵時刻，給予學生更貼近心靈的支持。此次推出的〈筆尖下的星光：給學測戰士的情書〉系列繪本，正是以「溫柔陪伴」為出發點，透過每日一篇文字，向學生傳遞肯定與鼓勵，告訴他們：「你已經很努力了，你真的很棒。」

陳雅萍校長指出，每年在大考前，學校會舉辦祈福活動，帶著學生前往文昌宮參拜，以象徵好彩頭的發糕與粽子，協助考生穩定情緒。今年則創新結合AI科技，將的關懷轉化為圖文並茂的數位繪本，透過線上管道每日傳遞給每一位高三學生，在緊湊的複習生活中，每天都能收到一份專屬於自己的心靈補給，讓祝福與支持不受時間與空間限制，天天相伴。

陳雅萍校長說明，這系列「情書」內容不流於制式口號，而是以生活化、朋友般的語氣，輕聲叮嚀學生照顧好每日的小小進度，提醒作息規律、好好睡覺，並鼓勵他們用穩定的節奏持續前行。期望引導考生覺察自身情緒，學習自我調節，讓焦慮逐漸轉化為安心與力量。

陳雅萍校長也強調，三年的努力不會在最後幾天出現劇烈改變，應試的關鍵保持平常心，發揮既有實力。只要專注完成每一道會做的題目、一步一步穩定作答，就是面對大考最好的準備。