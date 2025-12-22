學測倒數衝刺／國文科必掌握「2類課文」！閱讀題先看篇名、作者就對了
記者柯美儀／台北報導
115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於2026年1月17日至1月19日舉行。《三立新聞網》特別推出「最後衝刺系列」報導，由Good全名師教學團隊整理國文、英文、數學、社會及自然科的必考題型，幫助考生掌握最新命題趨勢、重點複習備考。
Good全名師教學團隊國文科老師承緯表示，面對近年來素養題型的提倡，考驗著考生們對於國語文學科的閱讀速度、訊息擷取及內容歸納的能力。除了掌握常見題型的類別，諸如圖表題型、詩文對答、文白對讀，更應該著墨在「閱讀技巧」上，建議以核心古文或A類選文作為基礎收整複習，因為考題內容、選項多從此延伸、聯想及組構。
✎掌握「核心課文」與「A類選文」 建立答題基礎
承緯老師指出，首先，建議考生們在此階段能重新檢視自己對於核心課文及A類選文的熟悉度。攸關基礎的形音義、成詞語應用、填空重組題型，多以此為基礎再行延伸；甚而有融合核心課文入文的白話閱讀題組，或是直接以核心課文為對讀題組的題型，對考生而言都是基礎能力的展現。至於傳統的國學常識題型，僅需具備課內的基本認知即可，毋須過多鑽研。
✎文言閱讀技巧 先看「篇名」、「作者」有助全文理解
在文言閱讀技巧上，承緯老師建議考生先看「篇名」及「作者」，熟悉的作者有時可以先掌握作者的思想脈絡，亦有助於文章方向的判斷，且務必通篇閱讀，對於閱讀過程中的生難字詞可以搭配文章註解，若仍有不解之處可以先做記號，影響作答時再行斟酌思考；作答時可以留意選項設計的詢問方式，例如時間順序的顛倒、主角人物的錯置、事件發展的前後，都可能是題目設計時的誘答選項。
✎韻文閱讀技巧 先「分類」判斷 最終梳理作者感懷
韻文閱讀不妨先從分辨敘事、寫景、抒情的分類開始，進而判斷寫作技法，最終梳理出寓情於景、情景交融、今昔對比、古今對照、時過境遷等等的作者感懷。其實常見的韻文主題不外乎都圍繞著數種固定、相類的範圍。
✎白話文閱讀技巧 掌握每一段落「主旨句」
閱讀白話閱讀時，承緯老師一樣建議考生們先看「篇名」及「作者」，有時篇名即可提供主題線索；對於中、長篇白話文的閱讀篇章，建議留心每一個段落的主旨句，主旨句後多有進一步的闡述意涵或舉例說明，甚而也有例外的補充。作答時，也不做過多的過度推衍、主觀揣測，以免影響正確判讀。
✎圖表與數據題找「關鍵訊息」扣合選項
攸關數據、圖表的判讀，基本上屬於素養層次的題型，但這一類的題型泰半不難，承緯老師建議考生能先找出最大、最小值後，再針對數據起伏以扣合答題選項，也得留心數據、圖表旁補充的文字，才不會漏讀重要訊息。關於混合題的手寫作答，建議先看清楚字數限制、作答要求，再回到文本內容尋覓「關鍵字句」，作答時務必要求句子的完整呈現，並融合「關鍵字句」以作為應答時扣合題旨的訴求。
✎國寫題目「知性題」與「情意題」答題策略
國文老師承緯表示，國寫題目中的知性題與情意題各有其測驗的目標，往年大考中心公布的評分標準也都可以當作參酌的資訊。建議考生不妨最後階段能夠瀏覽、閱讀近年大考中心公布的歷屆佳作，學習範文的結構安排、立意鋪陳、舉例情節、遣詞用字，都可以作為個人經驗書寫的延伸及參考。
✎知性題考「資訊檢索」與「論述表達」能力
在知性題的第一小題中，測驗的是檢索及統整資訊的能力，要能清楚地分析文本提供的訊息變化、差異與類同；第二小題則以個人經驗、觀察為出發點，能清楚地表達個人立場、條理地闡述見解跟看法，並表現出支撐論點的理由，若能呼應題旨要求以正、反立場構成論述張力，從中剖析立論更佳。
✎情意題注重「個人經歷描寫」與「情感轉折」
在情意題上，近年來的題目往往讓人耳目一新，承緯老師仍建議考生們必須從己身的經歷出發，除了每一段都能扣合主旨之外，仍務求在描述經驗時要有具象感，再帶動事件歷程中的情感轉折，最終給予從中的啟發、頓悟與成長，讓文章構成一幅正向的期許藍圖。
最後，承緯老師說，在最焦慮的階段，也必須要以最從容的心態踏實地完成每一天的進度，包含練題的手感、閱讀的速度、抓重點的方式等，建議可再從近五年的歷屆試題中重新審視、盤點自己較弱的題型，也從試題中歸納或感受出題時常見的語法、問法，都是最後衝刺階段可以努力的大方向。
