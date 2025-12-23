學測倒數衝刺／社會科成「醫學系關鍵科目」！必考重點一次掌握
記者柯美儀／台北報導
115學年度學測將在下個月登場，《三立新聞網》推出「最後衝刺系列」報導，邀請Good全名師教學團隊整理各科必考題型與命題趨勢。針對社會科，補教老師提醒考生長文閱讀、圖表判讀與跨科整合能力，已成學測致勝關鍵。
115年大學申請入學簡章日前公布，醫學相關科系選才出現變化，台大醫學系、中國醫藥大學中醫學系甲組及乙組等3個系組，第一階段篩選科目捨棄學測英文科，改採社會科，使採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系增至7個。讓社會科不再只是「輔助科目」，對有志踏入醫學領域的考生而言，社會科已成為能否通過一階篩選的重要關鍵。
✎Good全名師教學團隊老師蔡承峰分析社會科「歷史」必考重點：
蔡承峰老師指出，從111年學測開始的實戰考題來分析，115學測仍維持長文題型及圖表資料、非選題組為主要特色。新綱學測試題跨科的題目增加，考驗跨領域整合能力。同時，相當重視測驗考生閱讀理解、擷取題文資訊的能力，即素養導向的命題趨勢。往年學測中只有選擇題，現在出現「非選及混合體」，答題技巧上要注意此題型為問答題，而非申論題，因此就題目所給的問題進行回答即可，切勿天馬行空申論式回答。
平常訓練上，蔡承峰老師建議寫題目練習時要試著訓練找出「關鍵字」，藉由找關鍵字增加答題效率及速度。而關鍵字的程度累積在於平常課本閱讀的熟悉度，所以考前要多看課本及重點整理。在素養導向的同時，不同科目整合就成了考試的重點之一，例如歷史啟蒙運動和公民政治、法律、人權相關；或是歷史地理大發現對美洲、非洲、東南亞經濟造成的影響，這些都是考驗學生如何學會整合運用的考點。
時事的部分，雖然不會直接考，但是可能藉由時事去引導相關章節，也是同學需要去留意的部分，例如北約與冷戰發展、朝鮮及東南亞歷史發展、華人人群移動背景、美國關稅壁壘導致經濟大恐慌等，考生都需廣泛閱讀來協助臨場答題。
✎Good全名師教學團隊老師吳曄說明「公民」必考重點：
吳曄老師指出，新綱上路後111-114年學測呈現長文題型及圖表資料、非選題組為其主要特色，出題態勢已臻成熟。跨科整合的題目也增加，考驗跨領域綜合能力。同時，相當重視測驗考生閱讀理解、擷取題文資訊的能力，即新綱強調素養導向的命題趨勢。
吳曄提醒考生，題文不斷增加之下，學習如何「看圖表說故事、絕對不要幻想」，若選項的資訊不足或無法推論，絕對要避免「勉強去選的心態」，勇敢說不，拒絕跳入陷阱。非選及混合題，考驗擷取資訊能力，建議考生針對非選題千萬不要誤會成作文來抒發己見，而是回答各領域理論的效果、影響，特別是閱讀理解與擷取資訊的題型，再三反覆體察題目問什麼，輕鬆從題幹字裡行間就能找到答案。
學測社會公民科命題三大面向：
一、社政篇
1.人權發展與保障：掌握三代人權、憲法設計及政府角色（消極/積極），理解私法自治與契約正義關聯，例如第二代人權的工作權與勞動保障。
2.政府體制：內閣制、總統制、混合制異同，特別注意元首實權、政府組成權力來源及課責機制。
3.中央與地方權限：與選舉制度、地方治理、公私協力及民眾參與等議題整合，理解地方民主治理的精神。
二、法律篇
1.大法官釋憲制度改革：制度從會議制改為憲法法庭裁判化，重視透明化與提高參與。考生需掌握如何提出釋憲、合憲、釋憲涉及哪些基本權利，以及違憲解釋產出後的效果。例如通姦除罪化有利於被告依從舊從輕原則，獲得免訴裁定、服刑者免除刑責。
2.憲法與行政法原則整合：例如比例原則（手段與目的合理性）、依法行政原則（法律保留、法律優位）、信賴保護原則、明確性原則，以及正當程序原則（程序公正、民主參與、公開透明）。
3.刑事責任的討論：務必複習罪刑法定（法益保障、最後手段性）、無罪推定（舉證責任、罪疑惟輕）、刑事追訴流程（告訴、告發、自首；公訴與自訴差異）、審檢分立（檢察官屬行政院法務部，具主動偵查權；法官則屬司法院具有羈押、監聽、搜索的裁定權限）。
三、經濟篇
1.市場理論討論如何變動：供給量與供給、需求量與需求，各自與價格變化或價格以外因素有關，以及變動後新的市場均衡價格與數量。此部分特別容易出現在非選題，務必要會作圖，清楚標示如何變動。
2.政府看得見的手：透過管制價格（下限、上限）、數量上限，會造成經濟效率的何種變化，例如最低工資調漲，屬於價格下限，可能造成部分人面臨失業（超額供給）。
3.國際貿易對於進出口兩國屬雙贏局面，但要討論對其國內產生何種衝擊，例如出口國物價上漲，不利消費者購物、進口國則對生產者不利，必須對其實施產業輔導促其轉型。
✎Good全名師教學團隊老師黃聖嫚說明「地理」必考重點：
黃聖嫚老師表示，依近幾年年新式學測考題、大考中心參考試卷和試辦考試題型來看，地理科部分的選擇題約佔7至8成、混合題或非選擇題約佔2至3成，其中，非選多以繪圖題、簡答題為主。就試題內容來說，出題方向多以地理視野作為題幹背景，從中結合地理系統和地理技能的概念。
黃聖嫚老師建議，考生平時準備時，要掌握各章節的基礎知識概念，加強觀念包含：地理技能－TM2座標、投影法、時區換算、環域分析、疊圖分析；地理系統－地形（海岸、河流、石灰岩）、氣候（行星風系、季風、溫帶地中海型氣候）、人口（推拉理論、人口金字塔）、產業（工業相關名詞）；地理視野（台灣、東南亞、美國、歐洲）；此外，要多閱讀相關資訊文本，確實參與探究實作課程，面對情境化素養題，才能不慌不亂、活學活用。
時事題方面，黃聖嫚老師提醒考生留意烏俄戰爭、泰國、柬埔寨衝突、堰塞湖、河流相關議題、台灣氣候等。
