學測倒數衝刺／自然科「命題趨勢、題型」一次掌握！國中知識必回顧

Good全名師教學團隊自然科老師黃邦說明自然科學測考前準備重點。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

距離115學年度學測不到1個月！《三立新聞網》「最後衝刺系列」來了，Good全名師教學團隊整理各科必考題型，幫考生掌握最新出題方向，精準抓住得分關鍵。

Good全名師教學團隊自然科老師黃邦，針對學測自然科整理相關應考方向：

✎​物理

1.必修內容掌握基本分數

物理考題約14題，一半為必修課程。重點：鐘擺效應、原子組成與結構、牛頓運動定律、電流磁效應。

近年生活情境題比例增加，例如113年考汽車安全氣囊等。只要熟知課程內容，以定性分析為主，繁瑣計算出現機率低。

2.探究與實作、時事題

108課綱強調素養導向，實驗設計與三大變因常考。

時事題注意，如114年比特幣入題、2025諾貝爾物理獎宏觀世界穿隧效應研究可能出現。

3.閱讀理解與文字表達能力提升

配合108課綱，混合題、非選題題量增加，圖表判讀能力及文字表達能力成為重要加分點。

作答需先宣告符號，例如「令該物體速度為v」、「假設重量百分濃度為x%」。

題目要求說明原因時，詳述想法即可拿分。

4.跨科考題

因應108課綱對於素養的要求，物理知識常與地科或其他科學應用結合，例如112年將原子衰變與大氣組成一個題組。考生對於此類考題不要想得太難，針對每個小題的主要命題對象為物理、地科等去思考，各個擊破。



✎​化學

1.必修各章節要掌握

主題包括物質純化、化學反應、有機化合物、溶液特性、能量變化等。

要注意近年常喜歡在同一個題目中包含不同章節的觀念，考生必須加強各章節關聯性的理解才能輕鬆拿分。

2.閱讀理解題目大增

長文題測學生閱讀能力，例如奈米光觸媒、生活燃料題，同學必須從文章中抓到重點線索才能拿分。

時事題關注2025諾貝爾獎金屬有機框架研究等，考生可多關心科學新聞。

3.圖表題有減少趨勢但仍需注意

113年圖表題有9題，114年減為7題，雖有減少，但仍占一半左右，冷靜分析即可解題。

4.計算量逐漸減少

定性討論為主，複雜計算題機率降低。

5. 實驗與探究

熟悉課程內實驗操作、目的及數據分析，補強弱項。

歷年考題有出現跨年級概念，考生國中知識需再鞏固。（示意圖／翻攝自pixabay）

✎​生物

1.鐘擺效應猜題

113年考了科學史、遺傳，114年完全沒出現，考生可以加強科學史的常識問題，注意重要人物、發表年份及遺傳法則細節。

2.國中知識回顧

包括生物分類、環境相關知識，歷年考題有出現跨年級概念。

3.仔細審題，注意細節

細節考查需注意，例如114年考了減數分裂是否只發生在多細胞生物，不少同學誤認多細胞生物行減數分裂產生配子以進行有性生殖，卻忘了有些單細胞生物如酵母菌也會行減數分裂。建議考生加強這種大觀念中的小細節。

4.時間分配

近年生物題難度較低，可縮短作答時間，分配給其他科目。



✎地科

1.各章節都要讀

五大主題：大氣、海洋、地質、天文、永續發展，近兩年出題均衡，不可存僥倖心理。

2.國中知識再鞏固

包含日全蝕、三大岩類等題目。

3.跨領域考題可能會較多

例如氣壓、化學氣體壓力與沸點、聖嬰現象對生物影響等。

4.在地議題

台灣地處板塊交界，地震、颱風議題常成考題，例如光復鄉堰塞湖事件與豪雨溢流。

