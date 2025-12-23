學測倒數衝刺／英文科「4大題型」作答策略曝！瘋狂刷新題超母湯
記者柯美儀／台北報導
不到一個月，115學年度學科能力測驗即將登場。《三立新聞網》特別推出「最後衝刺系列」報導，由Good全名師教學團隊整理國文、英文、數學、社會及自然科的必考題型，幫助學生掌握命題趨勢。英文科老師伊珊提醒，考前衝刺階段請果斷放棄「性價比過低」或是「晦澀難懂」的難題，前者浪費時間，後者打擊自身信心。專攻高頻題型及單字，才能達到事半功倍的學習成效！
✎學測英文衝刺關鍵 鎖定高頻題型與單字
Good全名師教學團隊英文科伊珊老師建議學測倒數衝刺階段，考生專攻高頻題型及單字，才能達到事半功倍的學習成效，從至少近5年的歷屆考題中，找出最高頻的單字片語，除此外特別注意「一詞多義」和「常用片語搭配」如：measure測量/方法；object物體/反對；break down故障/分解；get lost迷路/滾開；carry away帶走/興奮得失控…等。
✎文法部分，考前聚焦五大重點
一、時態與語態（完成式、被動）
二、關係代名詞與關係副詞
三、分詞構句
四、假設語氣（與現在、過去事實相反）
五、連接詞與轉折語（如 however、therefore、whereas 等）
✎各大題型作答策略一次看
一、文意選填
判斷出每個選項的所有詞性→觀察題幹中空格前後分析句型結構→帶入字義。
二、閱讀測驗
先看題目，再讀文章，帶著問題找答案。速讀時注意首段、尾段、各段首句，快速掌握主旨與架構。
三、翻譯
伊珊老師認為優先使用有把握的簡單詞彙，此大題只要零失誤且精準表達出題意就能到分數，故而求「有」而非求「好」。
四、作文
開卷就先看作文題，靈感畢竟不是打火機讓你一點就著。寫題時，可以從題幹或閱測當中題取可用的元素及單字。
換位思考大多考生的論點，自己的想法是否有與他人不同之處？有，則發揮；無，則不求突出但求無錯。
文章結構可採「起承轉合」，起（破題）承（論點1）轉（論點2或反面論證）合（結論）。給出論點後，需寫出原因、經驗作為支點。
仔細檢查時態、單複數、介係詞等細節，在正確無誤的基礎上，再讓閱卷老師看到詞彙量（反覆出現的單字改用同義詞帶換，如：important→essential/crucial/vital/necessary）。但單字不用選擇特別艱深高檔的詞彙，只要將平日能掌握的部分運用出來。
挑出簡單的句型做出變化。如：有連接詞且主格相同的兩句→分詞構句；兩句有相同人或物→關代（若為主格關代還可以再改為分詞構句寫法）；有否定副詞在內→倒裝句；沒啥特殊句型可套→可套用超級簡單又萬用的強調句（It is/was… that…）
✎考前7大忌
一、重背7000單→熟悉高頻就好
二、瘋狂刷新題→段考舊題、模擬題跟歷屆試題就夠多了，徹底搞定比較重要
三、鑽研冷門文法
四、完全不準備聽力（基本拿分題）
五、熬夜讀書
六、考前劇烈運動或改變飲食
七、在意與同儕間的比較→找比你爛的沒意義；比你強的打擊自信心。
伊珊老師也提醒，錯題「不是做過就好」，一定要確實檢討錯誤原因，釐清是文法觀念錯置，還是理解不夠完整；已有基礎但易錯的題型應優先補強，完全無法判斷的冷門文法則可暫時放下，先穩住基本分數。
此外，維持手感規律練習也很重要，伊珊老師表示英文是需要語感的，平日每天都要接觸英文至少1小時。週末進行限時模擬考（按照考試規定時程），訓練答題節奏與時間配比，題感也可一起熟悉掌握。
