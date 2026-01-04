學測倒數計時 慈大附中閉關祝福禮

大學學測，進入倒數階段，高三學生都在努力衝刺，花蓮慈大附中，舉辦「考前衝刺、願力齊發」閉關祝福活動，提供學生們適度的支持，備戰這場大考。

通過勤學門，學測進入倒數階段，師長和學弟妹送上祝福，為高三生加油打氣。 慈大附中學生戴嘉駿：「我有點緊張 還有忐忑跟不安，然後也非常感謝師長，在這段時間的照顧與栽培，感謝同學們，在最後這一哩路，然後陪伴我。」

慈大附中學生余叡咸：「覺得很緊張，但是我相信自己，如果撐到最後 一定可以做到，然後達成目標。」

「我要考上台大藥學系。」

大聲喊出自己的志願，相信堅定志向，就會努力去實現。慈大附中校長廖逸貞：「這一段時間好好地祝福你自己，相信你自己，我想就會很多的助緣，來幫助達到你的目標，可是校長真的還是要特別提醒，就是你自己的健康，還是要你自己去照顧。」

家長會也準備象徵「包中」的點心，預祝學生金榜題名。「高三學測 金榜題名。」

有全校師生做後盾，期勉高三生把握時間、調整作息，用最好的狀態，迎接學測。

真善美志工-花蓮報導 阮迺閎 鍾江波 製作

