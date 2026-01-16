學測倒數！校自習暖心畫面 高中老師一舉動掀起網友回憶潮

學測將在本週末（1/17、1/18）登場，對無數高三生來說，這將是三年學習歷程與努力的終點站。就在考前一週，一位高中生將班級群組的對話發佈在Threads上，導師暖心的一段話勾起破萬網友的學生時代記憶，結果貼文一系之間爆紅！這則貼文內不是補教名師的必考重點、也不是老師親授的高分祕訣，只有排滿好幾個課桌的披薩、點心，還有一段讓每個正在為學測奮戰或是已經出社會但曾經也這樣奮戰過的人都瞬間鼻酸的話。

原Po分享，自己的高中老師在上週六的校內自習的午餐時間，請全班同學吃披薩、點心甚至還加碼粉圓，老師沒有長篇說教，只簡單在群組向學生說明，古代軍隊出戰前，主帥會設宴款待士兵，這頓飯叫做「饗軍」，不是為了慶功，而是告訴所有人：「你們已經一起走到這裡了。」同時也象徵祈求勝利、旗開得勝。這樣一頓不算奢華的餐點，卻讓許多網友在留言區分享自己學生時期也遇過這樣的好老師，紛紛分享自己的美好回憶。

學測前的最後一哩路 陪伴的回憶長存在學生心中

貼文迅速在Threads上擴散，短時間內累積大量轉發與留言。許多網友指出，真正打動人的不是披薩或飲料，而是老師選擇用「饗軍」這個意象，替學生的努力命名。網友表示最感人的是「不是考完才值得被肯定，而是你已經走到這裡，本身就值得被好好對待。」也有人提到，在升學壓力極大、教師薪資並不豐厚的環境裡，老師願意花時間與金錢，只為了讓學生在考前感受到被支持，本身就是一件很不容易的事。

那些年遇過的好老師 留言區集體回憶殺

而留言區逐漸變成一座大型回憶牆，不少已出社會的網友開始分享自己學生時期遇過的老師，有人提到班導在段考前默默幫全班準備早餐，有人回憶起老師在聯考前一天，寫下每個學生的名字與祝福卡片，還有人坦言「以前不懂，長大才知道，老師的薪水真的不高，但他們願意多做的那一步，往往是自己貼錢、貼時間、貼情緒。」這類留言也獲得大量共鳴。也有人感慨，真正影響人生的，往往不是在課本上看到的哪些理論，而是像這位老師這樣溫暖的大人，曾在關鍵時刻，選擇站在你那一邊。

廣告 廣告

這篇貼文之所以引發廣泛討論，某種程度上也反映了社會對教育現場的集體情緒，時常看到在高度競爭、成績導向的升學體制下，學生、家長與老師都承受著龐大的壓力，有時鬧出令人惋惜的衝突。能在高壓的學測之前，看到教育環境中仍有「溫柔」更顯得暖心！就像網友說的「求學過程能遇到好老師，真的可遇不可求，一個好的老師對學生造成的影響很大」