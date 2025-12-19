學測倒數一個月！台中各高中玩諧音梗祈福 「這水果」未成熟超搶手

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測明年1月17日到19日登場，學生升學硬仗倒數計時，台中市不少高中均有祈福活動，更有多所學校大玩吉利諧音梗，拚「抬青蕉」，盼取諧音祝福學生都能順利考進熱門台大、清華及交大(陽明交大)。

大學學測倒數一個月，台中一中校長林隆諺每年均會率領一級主管行政團隊、家長會、媽媽聯誼會前往萬和宮及文昌公廟，進行學測祈福參拜活動，虔誠焚香祝禱，為台中一中考生祈求考試順利、學業精進，尤其學測在即，給高三學子最溫暖而堅定的祝福。

今年一中祈福團隊更帶了一大串「青蕉」，由林隆諺等在文昌公前「高抬青蕉」，盼祝福高三學測全部「高中台清交」等理想學校。

台中女中則舉辦耶誕冬至祈福趴，台中女中文教基金會董事長陳昭舒特地回南投老家抬一大串青蕉回女中，舉辦祈福儀式獻祈福，跟台中女中校長洪幼齡等人一起祝福高三學生學測滿級，如願「台、清、交」成功。

至於文華高中校長黃偉立也跟著陳昭舒一起到南投「拚青蕉」，幫學生拚「台清交」，為高三學生祈福打氣，校方更並提供香蕉給全校學生吃，盼學生一起拚出好成績。

