學測倒數！孩子考前壓力大怎麼辦？心理師揭「1關鍵」家長先做到

家裡有正面臨學測的孩子嗎？距離大學學測不到 30 天，時間進入緊張的倒數階段，許多孩子可能會出現睡眠品質不佳、情緒煩躁、難以集中注意力等情況。此時，家長的陪伴與支持顯得格外重要，應避免責備或與他人比較，多嘗試理解孩子的情緒，給予安心與鼓勵。







孩子考前壓力大



「115學年度學科能力測驗」將於2026年1月18日至20日登場，距離正式應試已進入最後不到30天的倒數階段，許多孩子在這段時間可能出現睡不好、情緒煩躁、難以集中注意力，甚至有胃口差、頭痛、肌肉緊繃、心悸等症狀。

廣告 廣告

許多家長可能會擔心孩子的狀態，其實，這些反應是身體面對壓力時的自然表現，並不代表孩子不夠努力或不堅強。然而，如果壓力過載可能會影響讀書效率、規律作息，甚至引發持續焦慮或情緒低落等身心問題。





5招穩定身心



衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科醫師洪于詠表示，考前維持穩定狀態的關鍵，在於調整日常作息與讀書方式，讓大腦有效運作，例如平常多休息、保持充足睡眠，以及均衡飲食，是降低壓力與提升讀書效率的最佳方式。

以下為簡單的調適方法：

使用「50分鐘讀書、10分鐘休息」原則： 長時間念書容易讓大腦疲勞，建議每50分鐘休息一下，將作息調整和考程相似，伸展、喝水或走動，都能幫助重新集中精神。

保持充足睡眠： 青少年每天至少需要8小時睡眠。熬夜、睡眠不足會影響記憶力、注意力與情緒。睡前避免滑手機或喝含咖啡因的飲料（茶、咖啡、可樂等），以免越來越睡不著。

維持均衡飲食： 多攝取蛋白質、蔬果、全穀、堅果並多喝水，有助於維持體力與穩定情緒，避免因血糖不穩引起焦躁或疲憊。

做簡單的放鬆練習： 深呼吸、散步、伸展運動都能讓身體快速放鬆，減少焦慮感，也能讓讀書效率提升。

調整心態和認知：用過程中的盡力取代成績導向的偏執，允許自己犯錯的空間，認知緊張是面對壓力的正常反應。





家長的陪伴不可或缺



衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，學測固然重要，但只是人生旅程中的一站，並非決定未來的唯一道路，以平穩心情、健康身體面對考試，遠比追求完美分數更有價值。

此外，家長的陪伴不可或缺，應避免責備或比較，家長可嘗試理解孩子的情緒，給予適時的支持，提醒自己和孩子看到過程中的努力和進步。丁碩彥呼籲，若家庭與學校能攜手給予鼓勵與支持，孩子便能在支持中培養面對挑戰的力量。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

不必要的幫助，反而是種阻礙！父母改問孩子「這句話」培養自主能力

孩子愛問為什麼？父母千萬別亂回答！專家教你「2招回覆」解決問題



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為學測倒數！孩子考前壓力大怎麼辦？心理師揭「1關鍵」家長先做到