學測倒數 彰化開化寺為考生加碼「臨試抱佛腳」

彰化市長、開化寺管理人林世賢帶領考生摸8米高觀音像腳趾，考前「臨試抱佛腳」。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕縣定古蹟彰化開化寺去年6月首辦「臨試抱佛腳」活動秒殺，考生搶摸8米高觀音像腳趾，今年選在大學學測前加碼開辦，考生希望能夠自助天助再加上「佛腳助力」，金榜題名！

今天的活動共有60名考生參加，在開化寺管理人、彰化市長林世賢帶領下團拜、心經書寫與靈印加持，再分批登上開化寺後方的禮佛堂頂樓，如願摸8米高觀音像的腳趾。

許多考生說，大學學測即將在1月17日到19日舉行，面臨大考當然有壓力，不管「抱佛腳」有沒有用，祈福求個心安，先抱了再說。

不過，也有民眾敲碗國中會考之前再辦一場，讓國三考生也能夠抱佛腳，對此，林世賢說，有拜有保庇，有聽到國三考生的心願，會積極來辦理，讓俗稱「觀音亭」的開化寺，也是彰化建城第一寺，保佑彰化子弟在考場上能夠發揮最佳實力。

彰化市開化寺的「臨試抱佛腳」活動秒殺，考生認為有抱有保庇。(記者劉曉欣攝)

彰化市開化寺「臨試抱佛腳」活動先點智慧燈。(記者劉曉欣攝)

彰化市長、開化寺管理人林世賢手拿文昌帝君的智慧筆，為考生點額頭，象徵開啟智慧。(記者劉曉欣攝)

