學測倒數！文昌帝君「開智慧」拍頭影片瘋傳 網酸：還沒上台大就先進台大醫

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日登場，不少考生除了埋首苦讀，也會到廟宇祈求神明保佑。近日一段號稱「文昌帝君開智慧」的宗教儀式影片在社群平台瘋傳，只見一名女子對著跪拜信徒的頭部連番拍打，畫面曝光後引發網友熱議，不少人看傻眼，直呼「他要是那麼厲害他全家大小都讀台大了」，原PO更忍不住諷刺，「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了。」

一段號稱「文昌帝君開智慧」的宗教儀式影片在社群平台瘋傳。（圖／取自 爆廢1公社）

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享影片，畫面中看見一名信徒雙手合十、虔誠跪在供奉文昌帝君的廟宇內。然而，一旁的女子卻突然伸出雙手，對著信徒頭部左右兩側快速拍打，清楚發出「啪啪」聲響，影片同時搭配文字說明「文昌帝君開智慧、文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」，隨後該名女子持續拍打信徒頭頂，甚至搭配雙手手勢，彷彿正在進行某種「能量傳遞」的儀式，讓不少網友看得滿頭問號。

原PO嘲諷寫下，「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了」，瞬間引發大量網友留言吐槽，「在還沒考上之前，可能先送醫院了吧」、「他要是那麼厲害他全家大小都讀台大了」、「這樣叫開智慧，智慧還沒開直接被打傻了！相信動物靈的能有多聰明啦！」、「打完先照X光，再報警提告」、「文昌帝君如果看到應該會先傻眼」、「有沒有變聰明是不知道啦！腦袋裡是一定嗡嗡叫的」。

也有網友直言，「這樣拍開智慧我不確定，但是腦震盪可能會發生」、「原本唸書唸了八成，想請帝君加持發揮到十成，結果這一打，剩下六成功力 ..... QQ」、「要上台大或先送台大，運氣好當醫生，運氣不好當機一生」。

