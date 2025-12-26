學測倒數！民俗專家曝「考運小撇步」穿這色增加猜題運

民俗專家楊鵬淵近日在臉書發文，分享一系列「考運小撇步」。（示意圖／翻攝自pixabay）





大學學科能力測驗即將登場，考生進入最後衝刺階段。民俗專家楊鵬淵近日在臉書發文，從傳統民俗與玄學角度，分享一系列「考運小撇步」，提供考生參考，內容涵蓋穿著顏色、居家佈置、飲食與考場行為等。不過他也強調，相關建議僅為民俗觀點，考試成績仍需憑藉平日實力。

大學學科能力測驗即將登場，考生進入最後衝刺階段。（示意圖／翻攝自pixabay）

楊鵬淵指出，學測第一天為1月17日，若希望考運穩定、實力正常發揮，建議穿著木頭色或綠色系；若自覺準備不足、希望走「黑馬路線」，則可嘗試紅色系服裝。第二、三天（1月18、19日）則建議正常發揮者穿紅色系，想增加猜題運者可選擇土色或黃色系。

在考前準備方面，楊鵬淵建議考前兩週可讓客廳燈光不熄，以維持「文昌考運」，同時保持書桌整潔，因傳統認為文昌星喜好清淨。若有文昌筆，可放在桌面左上角、筆尖朝外，其餘文具則收納整齊；若沒有文昌筆，使用藍黑色原子筆亦可。

考前保持書桌整潔，因傳統認為文昌星喜好清淨。（示意圖／翻攝自pixabay）

飲食與拜拜習俗方面，楊鵬淵提醒考前這段時間考生可避免食用牛肉。若有祭拜文昌帝君，可準備生的蔬菜如芹菜、蘿蔔、蔥、竹筍、蒜頭等，祭拜後再煮熟給考生食用，象徵增添考運，並提醒不宜供奉雞蛋與烏龍茶。若准考證曾過香火，回家後可放置在家中正西方，作為今年的文昌位。

此外，楊鵬淵也分享進出考場的小細節，指出傳統觀念認為人體左半邊象徵吸收陽氣、代表青龍位與學運，因此進入校園或考場時，可先以左腳、左半邊身體踏入。若考生容易緊張，考試當天可隨身攜帶桂花葉或桂花枝，取「折桂」象徵金榜題名。

針對容易焦慮、臨場失常的考生，楊鵬淵也提到一項民俗做法，考前可在手心用手指筆劃寫下三個「人」字與心中的第一志願，隨後將其「吞下」，象徵安定心神、提升運勢。楊鵬淵最後強調，以上內容僅為民俗與玄學角度的分享，並非科學保證，考試最重要的仍是平時累積的實力與穩定的心態，也祝福所有考生考試順利、發揮所長。

