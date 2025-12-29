學測倒數 永仁高三生拜廟 牧師送祝福

永仁高中家長會長藍天寶（站立者，左）大學學測前夕，偕校長余月琴（中）到高三各班致贈學生文具用品溫暖祝福。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

大學學測將於一一五年一月十七日登場，永仁高中校長余月琴帶領行政團隊與高三導師，規劃考前祈福活動，安排師生前往鄰近保安宮參拜，更邀請牧師到校禱告，結合在地信仰與多元宗教力量，為學子送上滿滿祝福。

祈福活動充分展現永仁高中與社區緊密連結，師生一行人徒步前往當地的永康保安宮，虔誠祈求神明保佑應試順利，廟方也貼心準備加持過的文具與飲品，象徵「上榜必有名，下筆如有神」，期許學子在考場上發揮最佳實力。學校尊重宗教多元價值，特邀牧師吳至新蒞校主持祈禱會，透過溫馨的祝禱儀式，讓不同信仰的學生都能獲得心靈的平靜與力量。

在家長會的支持下，由會長藍天寶與校長余月琴至高三各班致贈象徵吉祥的祈福禮物，增添備考期間的溫暖與趣味。校方亦精心準備印有成功、孔子的加油點心麵，以及內含黑色原子筆的拉鍊透明筆袋文具組，寓意「心想事成、金榜題名」。

余月琴表示，這場祈福活動傳遞學校對一一五年學測考生的鼓勵，期盼能有效舒緩考生的緊張情緒，讓高三學子帶著師長與家長的深切祝福在學測中締造佳績。