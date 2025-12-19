學測倒數1個月！「拜文昌」最夯水果曝 台中一中女中「抬青蕉」祈福

記者潘靚緯／台中報導

台中一中校長林隆諺(圖右)到文昌公廟祈福，高抬一串青蕉，寓意考生考上「台清交」。(圖／翻攝自台中一中臉書)

大學學測進入倒數計時，明年1月17到19日就要登場，台中市不少高中陸續舉辦祈福活動，由校長或教師領隊到文昌廟祈福，包括台中一中、台中女中、文華高中等也大玩諧音梗，高高抬起一大串青蕉，希望「抬青蕉」取諧音，祝福學生順利考進熱門的台大、清華及交大（陽明交大）。

大學學測倒數一個月，台中一中校長林隆諺依照慣例，每年率領一級主管行政團隊、家長會、媽媽聯誼會前往萬和宮、文昌公廟，進行學測祈福參拜活動，虔誠焚香祝禱，祈求台中一中的高三考生考試順利、學業精進。今年更帶了一大串的「青蕉」，由校長等人在文昌公面前高高抬起，取諧音「抬青蕉」，祝福高三考生學測都上台大、清大、交大等第一志願。

準備參加學測的台中女中學生合力「抬青蕉、橙」，大玩諧音梗討好采頭。(圖／台中女中提供)

台中女中日前舉辦耶誕冬至祈福趴，台中女中文教基金會董事長陳昭舒也特地回南投老家抬一大串青蕉回女中，與台中女中校長洪幼齡一起舉行「抬青蕉、橙」儀式祈福，青香蕉搭配柳橙，象徵好運加倍，女學生們也紛紛合力抬起超大串青蕉，討個好采頭，期許學測滿級分，如願考上「台清交成政」。

文華高中校長黃偉立也跟著到南投「抬青蕉」，幫學生祈福打氣，迎個好兆頭，等到香蕉成熟後，分送給全校學生，盼學生拚出好成績，考上心目中的理想學校。

