學測倒數30天 全中教名師群釋各科考前衝刺秘訣

115學年度學科能力測驗考前倒數30日，全中教邀請各科教師提供考生最後衝刺考前準備建議。（本報資料照）

115學年度學科能力測驗考前倒數30日，全國高級中等學校教育產業工會邀請高中各科教師，錄製考前30天應試準備指引，全中教建議考生固定作息，精熟課綱內容及歷屆考題，補強弱點單元，了解命題趨勢，關注時事議題，讓考試當天達最佳狀態。

學科能力測驗將於115年1月17日（六）至1月19日（一）舉行，今年考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分為國語文綜合能力測驗、國語文寫作能力測驗，測驗成績採級分制，各科最高為15級分。

廣告 廣告

全中教於考前30天特別邀請各考科的資深優秀老師，各科錄製約7分鐘的影音，並編寫考前30天的應試準備。

針對數學 A 考前應試提醒，國立師大附中數學科老師林煜家表示，新課綱上路後的考題今年將邁入第五年，成績漸趨穩定，試題將回穩在中間偏難的趨勢，相信今年考題中基本題（知識題）應該會有一定數量，建議熟讀各單元定義、習題，別錯失基本分，做題時不要只刷題，要從題目中找出友立資訊與條件，思考如何應用知識解決問題。

國綜部分，內湖高中國文科老師張翼鵬表示，國綜測驗選才範圍不限縮於文學，還擴及各領域，題目設計則從單純資訊檢索，轉向強調「高層次的邏輯推論」與「跨文本的觀點對照」，有限時間、龐大閱讀量，重點在理解閱讀題背後作者意圖。

化學部分，師大附中老師張荊壢建議，先踏實地複習高一化學各章節重要基本概念，例如物質的分離法中層析法、萃取法，原子週期表之原子內電子排列方式及其規律性等。另外， 精熟練習10年的歷屆考題，一方面可增加試題練習，找尋仍不熟習的重點的機會，另一方面近年試題中會為了因應108新課綱考題變化，增加一些素養導向、閱讀理解、圖形數據探究分析試題，每2天至少做一年試題，並好好檢討錯誤的部分，可增強不少準備學測能力。

更多中時新聞網報導

段鈞豪愛女看《聖誕五告讚！》直呼喜歡

163braces歌頌愛情 穩交李浩瑋7年

宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點