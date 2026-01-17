學測全台試場不開冷氣！高雄女中悶熱 考生被迫戶外透氣

115年大學學測17日登場，有家長反映高雄女中考場悶熱。（本報資料照片）

115年大學學測17日登場，大考中心依據氣象預報宣布，全台試場皆未達冷氣開放標準，未超過28度，因此全面不開冷氣，但有家長指出，高雄上午天氣悶熱，雄女考場、休息室不能開冷氣，窗戶、電扇也無法使用，考生們只能走出戶外透氣，希望大考中心能依據實際情況調整規定。

家長向媒體表示，雖然大考中心規定超過28度才能開冷氣，但試場、休息室太悶熱，就算不開冷氣，也希望教室能通風，如果連窗戶都不能開，大家只能到室外去透氣休息，希望大考中心能依照實際狀況彈性調整規定，讓考生們能有舒適的空間考試與休息。

負責雄女考場的國立中山大學回應，大考中心規定，試場冷氣須達攝氏28度才可開放，今天氣象預報未達標準，校方也說明，若教室或休息空間感覺悶熱，可視情況向監考老師反映開窗，加強通風。

