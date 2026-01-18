學測國寫現新題型 《愛的迫降》、幾米圖文入題

鈴聲響起，考生們接連入場。115學年度學測18日邁向第二天，考生應戰英文、國綜、國寫，位在台北二考區的台師大考場，不少人提早到場做準備。

考生林同學表示，「多少還是有一點緊張，但是心態保持比較重要。」

考生張同學坦言，「就是會怕自己失常、考不好。」

第一節的英文科，大考中心統計實際到考人數11萬8162位，缺考率2.31%，低於去（2025）年。北市高中教師群分析，選擇題難易適中，非選題的翻譯貼近生活經驗，作文主題則以「近年漸增的養寵物風氣」延伸作答。

建國高中老師劉家慧指出，「連續4年都是這樣子的看圖寫作，我們115的考生在寫這個題目的時候，應該也是對於這樣子的架構相當熟悉，就如我們這邊看到第一段他要寫的是，先描述這個現象，然後第二段是探討，分數要盡量往上衝的話，有個很重要的策略，是也要去好好利用圖片中的線索。」

關鍵科目國綜考題，大考中心評析，今年難度中間偏難，篇章以「解釋」為主，多屬於文意或意象的深層理解；第二部分國寫，以韓劇《愛的迫降》切入，以「臉」為主題談人與人的互相關懷，以及幾米圖文，書寫生活中與他人的溝通。

復興高中老師鄭慧敏分析，「我們可能會因為對到臉，看到對方的眼神，其實重點不是只有臉，是因為你對視產生的那個情緒波動，因為你對視產生的情緒波動，而有了一些同理心。」

大考中心統計，國綜科目缺考2.39%，國寫則是2.81%、略低於去年。而試場違規統計，英文科共95件、國綜67件，最多的是考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達，分別是52件以及30件。