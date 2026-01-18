學測國寫考「愛的迫降」、幾米繪本 高中師點出高分關鍵
〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測國寫包括韓劇「愛的迫降」、幾米繪本皆入題，台北市高中國文教師群認為，測驗聚焦於「人我往來的情感連結」，檢測考生的統整判斷及感受抒發能力。第一大題得分關鍵在不只談「表象」，還要探究「為何有此表象」，更要提出對此的反思，並針對議題，援引適切且充分的具體事例為論據；第二大題則須展現出人我互動中進一步思考、理解、同理對方的立場，寫出轉折，加深感受隔閡之後的體悟對話連結的重要性，反思自身成長。
今年國寫分成2大題，第一題的文本內容以「愛的迫降」女主角不吃同行、曾對到眼的小豬，而只願意吃當下從河裡捕來的魚為出發點，再延伸到哲學家所提出「人的倫理關係往往建立在臉上」，並舉遇到路邊兜售小販時，不想買時就會迴避看對方的臉，談倫理責任。第二題取材幾米描繪親子隔閡議題繪本的原圖及改製後2組圖為對比，以「隔在我們之間的種種」為題思考人際關係。
復興高中教師鄭慧敏指出，今年試題大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸。第一大題知性題引文形式、提問方式與近年相同；第二大題情意題則加入幾米的圖文創作，除了解讀文字，更不能放過圖象的提醒與暗示。總而言之，閱讀仍是重點，並且要內化成自己的語言，撰寫內容時則要精準，行文需要有例子敘述、探討影響，思考也不能離題，語言間要有邏輯並盡量提升文字質感。
建國高中教師盧宜安表示，第一大題第一小題為客觀解讀文章訊息，作答先仔細閱讀題目，逐句檢視其設問與要求，不遺漏任何作答指示，再檢視素材，找出相應字句，滿分關鍵在能於80字的限制內流暢地歸納統整。第二小題則是考核對議題的思辨力，考生需先確立中心論點，整合素材資料，或援引社會現象實例為證，依序開展說明。論點有邏輯支撐、有立場依據，並妥切安排篇章結構，展現層次分明的脈絡條理。
關於第二大題，中山女高教師黃月銀分析，命題核心旨在評量考生能否在翻轉的圖像中，提取生活經驗、書寫自己如何處理人際關係的問題，因此不只摹繪隔閡或心結，更要寫出如何看待，如何從對方立場思考，進而尋求關係修復。建議以五個步驟「闡釋隔閡」、「解釋原因」、「如何看待」、「換位思考」、「提出回應」作答。而能否在確立隔閡與心結存在的基礎上，將情緒的刺痛轉化為前進的動力，並在文字中展現出成熟的自我調適能力是高分關鍵。
大學學測》國文寫作出韓劇愛的迫降和幾米作品 學習王科技：易寫難精
115年大學學測 英文科試題與解答
大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題
學測國綜》「真的被考倒了」 台中考生哀嚎文言文比重變多
