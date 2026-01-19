學測國寫解密！《愛的迫降》、幾米入題 補教師曝拿分核心（本報資料照）

115學年度學科能力測驗17日至19日舉行，國語文寫作能力測驗（國寫）今年兩大題分別從《愛的迫降》到幾米圖文，考驗閱讀整合與生活思辨引導考生從日常經驗出發，完成「讀懂文本→抓住概念→提出觀點→回到生活」的整合表達。

高丰國文團隊執行長高丰表示，本次第一大題（知性題）雖出題方向較近似於情意題出法，但仍需把握知性題的的核心原則－定義與立場。所謂的「臉」，重點在「看見臉」之後產生的「共感」與「責任」，當對象有了「臉」，我們就難以維持客觀或冷漠的距離。抓到此核心概念後，進而從生活中連結逃避或承擔的立場情境舉例。例如：路遇善款募集，刻意避開眼神，希望降低愧疚感。

廣告 廣告

高丰國文團隊執行長高丰表示，國寫今年兩大題分別從《愛的迫降》到幾米圖文，考驗閱讀整合與生活思辨引導考生從日常經驗出發。(高丰提供)

第二大題則以幾米的圖文（甲、乙對照）引導考生以「隔在我們之間的種種」為題，描述熟悉關係中的隔閡成因，嘗試換位思考、揣摩對方想法並提出回應，將「溝通」從衝突翻轉為理解。

高丰提及，平常教學時即一再強調要累積作文素材庫，只要平時有預備足夠的作文素材故事，面對此類常見之衝突與化解的題型，應當不至於卡在苦思階段。

但高丰也提醒，問題一定要看完，除了寫出隔閡、心結外，題目也要求換位思考完後還要做到「揣摩對方想法」，並且還要再「提出自己回應」，作答時應盡量對應到每項要求才不易失分。

更多中時新聞網報導

簡又新撰書倡永續 讓世界更好

隨機殺人引恐慌 藍營力推加重刑責

劉容嘉斬13年情 掰了身價上億男友