學測國寫評分標準出爐 從《愛的迫降》到幾米 3種寫法直接拿0分

大考中心今天說明學測國寫跟英文非選擇題評分標準。（林縉明攝）

115年大學學測日前落幕，大考中心今天說明國語文寫作能力測驗閱卷評分原則。國語文寫作能力測第一大題作文以韓劇「愛的迫降」入題，要求考生以臉談人與人相互關懷與責任，國語文寫作能力測驗閱卷召集人陳昌明表示，今年寫作貼近生活好發揮，考生作答多元，緊扣主題、有邏輯性寫作才能拿高分。

115年大學學測國語文寫作測驗分兩大題，第一大題測驗知性統整判斷能力為主；第二大題以幾米的圖，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，陳述與對象產生隔閡的原因，試著換位思考並表達自己的回應。

陳昌明指出，今年考生作答多元，有許多理性思考在文章中辯證，對愛的迫降劇情沒談太多，有考生描述皆有乞討，兩名高中生一人掏錢，另一人質疑為什麼便利商店有捐款箱卻不捐，透過理性思考以臉為題論證。另有考生吃素，提到看到動物哀傷臉孔，勸告不要吃肉。

第2大題引用繪本作家幾米的圖片，呈現出孩子與父母之間微妙的隔閡。陳昌明說，考生大多以自己的真實經驗下筆，寫得好不好，通常和個人敘述能力有關，若考生想要拿到不錯分數，需要從文章中回應題幹。

陳昌明指出，國寫第一大題分兩小題，第一小題能明確說明女主拒吃豬改吃魚的理由，內容完整，表達清晰，可得A等級；大致說明女主角拒吃豬改吃魚理由，內容不夠完整B等級；解讀錯誤，敘述混亂C等級；空白卷、文不對題，或僅抄錄題幹０分

第二大題幾米的圖部分，能具體陳述與對象產生隔閡原因，換為思考，嘗試溝通，並傳達自己回應，結構嚴謹，文辭暢達A級分；思維較為粗淺或僅泛論，結構尚可，文辭平順B級分；敘寫雜亂，文句不通C級分。

