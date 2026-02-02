學測國寫評分標準出爐 考生「臉」聯想吃素者作答多元

115學年度大學學科能力測驗國寫試題，考生哀嚎題目太抽象。記者林俊良／攝影

今年學測國語文寫作測驗，以韓劇「愛的迫降」中，女主角不願吃一路同行的小豬，卻可以接受吃河裡補來的魚入題，讓考生談談人類如何偏心「有臉的動物」。大考中心昨日說明寫作測驗評分標準，第二小題若能確切選擇逃避或積極承擔的事例，清楚表達看法，就能拿到Ａ＋級分。

成功大學中國文學系名譽教授陳昌明指出，第一大題第一小題只要能確切說明女主角拒吃豬、改吃魚的理由，內容完整表達清晰，就可以拿到三到四分。

第二小題若能確切選擇逃避或積極承擔的事例，清楚表達看法，結構嚴謹且具說服力，層次井然，文辭暢達，就能拿到Ａ＋級分，換算分數為十九到廿一分。

陳昌明說，有考生寫到在看到臉之前，乞討者只是街邊的景色，看到其受苦憂傷的臉，才意識到這也是一個生命。也有考生寫吃素的人因為想起脆弱、哀傷的動物臉孔，所以無法吃肉；還有考生寫到對許多人來講，貓狗是毛小孩、是家人，但對於沒有臉孔的牛羊豬雞鴨，就能把它吃了。

第二大題引用繪本作家幾米的圖片，要求考生以「隔在我們之間的種種」為文。要拿到最高的廿二到廿五分，需能具體陳述隔閡的原因，能換位思考、嘗試溝通，並傳達自己的回應。陳昌明表示，寫得好或不好，通常和個人敘述能力有關係，有考生寫父母的話像利刃使人受傷，但後來發現在他們的成長過程中也沒有被呵護過，藉此將心比心思考父母的問題。

大考中心主任張新仁說，閱卷前會從北中南東找出三千份作答卷，來訂定評分標準，進行試閱後才是正式閱卷。每位考生的考卷會隨機分配給兩位不同的評分教授，若差距超過預設差分標準，就會再進行第三閱、甚至第四閱，程序專業嚴謹，要求評分一致性。

