學測國寫談隔閡 考生換位思考缺愛母親關懷藏細節

（中央社記者許秩維台北2日電）學測國語文寫作今年考隔閡溝通，約9成考生以親子關係為例，展現將心比心、換位思考的體貼，理解成長過程缺愛的媽媽將關懷藏在細節裡、為家計奔波的爸爸不得已缺席重要時刻。

大學入學考試中心今天舉行115學年學科能力測驗國語文寫作能力測驗閱卷評分原則說明會，由成功大學中文系名譽教授陳昌明擔任閱卷召集人。

國寫第1大題測驗知性統整判斷能力，第1小題要考生說明女主角拒吃同行小豬但可接受吃魚的理由，第2小題則透過文章中對「臉」的說明，要求考生舉出生活見聞中選擇逃避或承擔的事例，並就如何做出選擇表達看法與省思。

廣告 廣告

陳昌明表示，文章提示魚的臉比較無法表達出情緒，但女主角因為同行小豬的臉而引發同情共感，再請考生依此發揮，多數考生答得都還不錯；例如，有考生提到貓狗是毛小孩，但為何牛羊豬雞卻要被吃掉，這是一種差別待遇。

陳昌明提到，也有考生寫到2個高中生遇到街友乞討，其中一人不捨就給了錢，另一人則反思為何看到超商捐獻箱卻未捐款，考生也提及，沒看到乞討者的臉時，乞者只是街邊風景，但看到乞者受苦的臉，就能感受到這是一個生命。

國寫第2大題以作家幾米的圖，思考人與人之間的情感互動，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，陳述與對象產生隔閡的原因，並試著換位思考，傳達自己的回應。

陳昌明指出，這題是關於人和人溝通的困難，有90%考生都是針對親子關係回答，親子衝突原因很多元，例如理想爭執、科系選擇等，但有不少考生都有著將心比心、換位思考的體貼，例如有考生提到嚴厲的父母說出來的話像利刃，原來是因為父母在成長過程中沒有被呵護過。

陳昌明分享，有考生以「我的媽媽從來沒有被愛過」破題，談到媽媽因父母之命而結婚，但夫妻相處不好而離婚，姊弟倆跟媽媽回外婆家但也不受待見，媽媽對小孩也有很多情緒，小孩在成長過程一度很痛苦，但長大後慢慢感受到媽媽在生活細節中的關懷，這些溫柔都藏在細節裡。

另外，也有考生抱怨爸爸載他上學時，還將高中生的他載到國中去，陳昌明表示，這名考生提及自己很多重要時刻，爸爸都缺席，但後來看到爸爸工作時彎腰搬貨、全身濕透，每天忙到很晚才回家，才發現爸爸不是沒有情感，只是為了家計奔波，才沒有時間能陪伴孩子。（編輯：李錫璋）1150202