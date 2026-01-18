學測國寫題太有共鳴 一堆考生寫到哭

▲今年學測國文寫作情意題獲得考生廣大共鳴。（圖／截自大考中心）

[NOWnews今日新聞] 今年學測國文作文題目「隔在我們之間的種種」引發共鳴，不少考生直呼「寫到哭」，且具備反思意涵，獲得一片好評。

該題引用知名繪本作家幾米的圖文，題目所附的甲圖畫面中兩個人上下顛倒、像是在同一個世界卻用不同方向站立，旁邊描寫的文字是「最想和你頭碰頭說說話。我也是。」；但到了乙圖，同樣的構圖立刻變成「我說什麼你都當成耳邊風」、「你總是對我冷嘲熱諷」。幾乎就是很多考生與家人、師長、同儕相處的縮影。

題目要求考生從自身成長經驗出發，面對「身旁熟悉的親人、師長、同學、朋友」，描寫相處時「裹足不前、無法坦然表達」的處境，並進一步回答是什麼造成隔閡、如何看待彼此的阻隔或心結、試著換位思考，揣摩對方想法並提出回應。

有考生分享，自己從沒想過能一邊寫大考中心的題目，一邊反思；有人指出，這個題目不分年齡層都很適合書寫。

但也有考生直言有些痛不是不想講，是講不出來，寫著寫著就被過去的記憶打中，眼淚直接落下，感性題考場要情感流露，但又不能崩潰，陷入兩難。

不少網友提到，任何一段「明明很近卻很難好好說話」的關係都適合作為題材，有人就認為，這題很適合拿來討論亞洲家庭教育、溝通方式與情緒表達，因為太多人都活在「想靠近但不知道怎麼靠近」的尷尬距離裡。

