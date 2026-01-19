學測國文作文成集體療癒？掀起兩派論戰

▲115年學測國文作文題目「隔在我們之間的種種」引發共鳴，不少考生直呼「寫到哭」，且具備反思意涵，獲得一片好評。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 115年學測國文作文題目「隔在我們之間的種種」引發共鳴，不少考生直呼「寫到哭」，且具備反思意涵，獲得一片好評。有民眾認為這是一次深刻的集體療癒，讓社會看見孩子心中「說不出的痛」，但也有人質疑把個人創傷當成評分標準太過殘酷。

國文考科的寫作題目意外成為社群平台上的熱門話題，這次引發討論的是情意題「隔在我們之間的種種」，該題以知名繪本作家幾米的兩部作品《超級沒用的大人》與《但願有一天你會懂》為素材，引導考生思考與親友、老師或同儕之間，那些難以言說的距離與隔閡。

題目要求考生從自身成長經驗出發，面對「身旁熟悉的親人、師長、同學、朋友」，描寫相處時「裹足不前、無法坦然表達」的處境，並進一步回答是什麼造成隔閡、如何看待彼此的阻隔或心結、試著換位思考，揣摩對方想法並提出回應。

這道考題不僅考驗學生的文字功力，更像是一場大型的集體療癒或內心剖析，在網路上掀起了贊同與爭議的兩極聲浪。​

有民眾在社群平台Threads上對此題目給予了極高的評價，他感性地表示：「今年學測的作文題目我覺得很棒又有深度，但蠻心疼很多考生說邊哭邊寫完。透過這份考卷訴說對原生家庭或任何關係的痛，如果孩子願意，家長們都該看看孩子寫了什麼，因為有些時候的痛無法說出口。」

該民眾認為，這道題目提供了一個難得的機會，讓考生能去面對那些平日隱藏在心底的傷痕，透過書寫進行自我對話與釋懷，他甚至形容這是一道具有「療癒感」的考題，能引領考生在剖析痛苦的過程中與自己達成和解。

不過，對於考題的評價看法相當多元且分歧，另一派聲音則對「拿痛處來考試」感到不妥與排斥。有民眾批評：「我很討厭這題目，因為有時候我們說不出口的東西不代表用筆就寫的出來」，更有質疑者發問「痛怎麼能拿來評分」。

部分聲音認為在考場緊迫的時間壓力下，情緒化的題目反而會干擾作答，甚至有學生為了拿高分而選擇「編故事」或強行寫下溫馨結局，感嘆「能拿高分的一定是被父母傷害後理解他們都是因為愛你，後面都要Happy End了」。

此外，生活美滿的考生也苦笑表示這題根本是種考驗，笑稱自己「掰得很辛苦，可見我的人生非常幸福」。

