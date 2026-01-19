學測國文《愛的迫降》孫藝真野餐入題！網笑：分數差點迫降

【記者林欣恬／綜合報導】115年學測國文寫作能力測驗題目在考後掀起網友熱議，其中情意題以經典韓劇《愛的迫降》中，劇中女主角尹世理（孫藝真飾）因即將被送回南韓，北韓士兵及男主角野餐送行中，出現不吃已對視過的小豬橋段，讓網友驚呼，沒想到夯劇也會入題，有人還笑稱，若是也成考生，恐怕會上演《分數迫降》戲碼。

網友發現，除第一題以人類共感中的「有臉」、「沒有臉」為書寫主軸外， 第二題的「隔在我們之間的種種」或許也能提及《愛的迫降》劇情中，因南北韓隔著「北緯38度線」、同樣「隔在我們之間的種種」而產製出的故事。

網友表示：「當喜歡的劇變成學測題目，感覺就會對它又愛又恨吧？有點羨慕，但也慶幸自己不是這屆考生，讓我寫這個題目的話，應該就不是愛的迫降，而是分數迫降了。」隨文並附上《愛的迫降》尹世理深情看著小豬的劇照，大呼：「嘖嘖嘖！看看尹世理那個充滿愛的眼神。」

網友調侃出題老師是否是《愛的迫降》的劇迷，有人笑說：「北緯38度線正是隔在他們之間的種種」，更有人感嘆現在學測國文題目難度提升，非選題不只考閱讀理解，更考情感與時事連結能力。

圖為學測國文第一題題目。翻攝自satoshi3_huang Threads

