學測國文》選擇題白話文多好理解 學生認為手寫題「抽象」難答
〔記者蔡愷恆／台北報導〕今(18)日是大學學測第二天，第二節考國文科。台北學生普遍認為題目整體難度適中，選擇題白話文較多、好理解，而手寫題則讓學生苦惱，並沒有往年直觀，比較抽象難回答。
南港高中謝同學表示，這次考試「不難也不簡單」；較難的題型是手寫題，需要拐一個彎才能想到答案，不太確定應該要以文本內容或是自己的文字回答，且題目有點模糊。不過，選擇題中文言文比例減少有降低難度。
同樣是南港高中的林同學也同意，認為手寫題的文章好讀，不過題幹與文章的連結度不夠高，會讓人不知怎答，不像是過往考題，從表面就可以得出答案。至於選擇題，他「寫得很順」，指出這次白話文多，比較好讀。
育成高中的王同學則坦言生僻字多，「第一題就不會寫」，但閱讀測驗沒有太多文言文，所以不會太困難。
另外，有一位交大大一的重考生郭同學提到，覺得整體比去年好寫，他也提到，去年手寫題與「高中推薦古文十五篇」的內容較相關，平時就要閱讀並累積國學常識，今年則僅需仰賴題目閱讀能力。
