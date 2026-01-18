學測國綜偏難 試卷1.3萬字

一一五學年度學測邁入第二天，十八日下午國語文綜合能力測驗（國綜）考試結束，不少學生走出考場。圖為新竹市立香山高中。

記者王誌成∕台北報導

一一五學年度學科能力測驗於十八日進行第二天考試，考國語文綜合能力，整份試卷約一點三萬字，考生平均一分鐘約須讀一百四十字，且有學術性文本如「台灣杉」分布，以及大量文言、白話文對讀等，考驗學生耐性。整體而言，國綜難易度為「中間偏難」。

審題教師指出，今年文言文與白話文比例接近，題材涵蓋古詩文、現代文學及科普作品，並結合時事。試題以閱讀理解為主，百分之八十測試此能力，單一文本較多，減輕考生負擔，整體難度偏高。但整份試卷約一點三萬字，考生平均一分鐘要讀約一百四十字，應該會寫得很趕。

李明慈教師表示，題型新穎且活潑，選項鑑別度高，混合題以「聽見她的聲音」為主題，反思女性聲音的忽略。李仁展教師提到，今年識讀題型增加，重視文本識讀能力，考題涉及獨立思考與文本區辨。

李仁展指出，台灣文史及在地國寶入題，包括台灣杉及故宮的懷素「自敘帖」，文法及國學常識題也重新出現。

考生反映文言文題目增多，部分內容難以理解，但新詩題未出現，考試簡化。整體難度偏高，重點在資訊理解而非文意。黃姓考生提到，手寫題探討文學中的女性，前半部分關注古文中女性角色的忽略，後半部分描述現代文學中女性的崛起，題目明確但需理解文言文才能回答。

蔡姓考生指出，今年字音字形較基礎，國學常識僅一題，算簡單；文言文比例大幅上升，考生無法依據過去經驗作答，考驗文言文基礎。蔡姓考生認為文言文增加，Ａ類選文題目減少，整體難度偏高，但無新詩題算是利多；黃姓考生則表示，白話文多為工具性文章，考題重點在細節理解，而非文意推測。

至於第三節考國寫，共有兩大題，第一大題以韓劇「愛的迫降」中的情節入題，從「臉」去談人與人的相互關懷與責任承擔，背景雖然熟悉但題目很抽象，不好寫；第二大題採用作家幾米的圖文對話，引導考生反思人際間的溝通與對話，可用自身經驗書寫，相形之下好發揮。