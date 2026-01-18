學測國綜文言文比重大增！考生哀「看不懂」提前交卷

大學學測第二天國文綜合測驗（國綜）結束，多位考生表示，今年文言文比重明顯增加，部分題目難度升高，甚至有考生因看不懂文言文而提早交卷。專業人士評估，今年國綜難易度為「中間偏難」，預估分數可能較去年下降。

大學學測第二天國文綜合測驗（國綜）結束，多位考生表示，今年文言文比重明顯增加，部分題目難度升高。（示意圖／中天新聞）

有台中考生指出，今年國綜字音字形及前面基本題仍保留，讓考生有保底分數，但文言文比重大幅增加。他特別提到，往年常見的新詩重新排序題型，今年改為文言文文章重新排序，「光讀懂文言文就是一大關卡，又要能重新排對文章前後順序，因文言文不比白話文線索好找，不易找對轉折詞，難度增加。」

另一位蔡姓考生也認為，今年不僅文言文增加，從A類選文中出的題目也較少，整體偏難，不過沒有新詩題算是利多。他還補充，今年國學常識「存在感不高」，白話文題目多能一看就寫出答案，考文意理解的題目也變少。但連手寫題描述女性在文學中的變化，也有文言文和白話文交雜，「還是要經過文言文的考驗才能答題」。而2位台中考生均表示，部分文言文理解難度高，實在看不懂，最後乾脆提早交卷。

學測國綜考題文言文比例增加。（圖／大考中心提供）

據了解，今年國綜試題素材選用各家課本選文比例與歷年相當，涵蓋核心古文跨篇比較與國學常識，文言文也要細心判讀。全教會國綜科教師群分析，今年國綜閱讀量大、細節多，並強調女性覺醒，反映性平意識。混合題型配分約為24分，以性別角色的自覺認知為主，其中難題占10分。與去年考題相比，今年整體較難，預估分數可能較去年下降。

