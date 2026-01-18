學測國綜試卷1.3萬字 學生哀號

115學年度學測18日進入第二天，考生們在試場外埋頭溫書，做考前的最後衝刺。（劉宗龍攝）

昨天是115學年度學科能力測驗第2天，考試科目包括英文、國文綜合及國文寫作能力。高中老師分析，英文試題文章取材偏重文化與歷史，詞彙相較去年簡單，整體難易度適中；國綜題型新穎，但整份試卷約1.3萬字，考生平均1分鐘約須讀140字，選項設計鑑別度高，整體難度偏難；國寫則以韓劇愛的迫降及幾米繪畫為題，考驗學生統整判斷及感受抒發能力。

大考中心邀請台北市高中教師組成團隊於考試後解題，中山女高老師李明慈指出，國綜混合題以「聽見她的聲音」為主題，列舉明代歸有光、當代李欣倫及口述歷史訪談，省思文學與歷史的敘事中，女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀，極有特色。

李明慈說，此次看到題型創新，第4題以韓非六項發言列表，要左右對讀出重要選項，做正確判斷。第14題考量詞，以左右雙框表格，檢視五項課內選文量詞用法，均為以往未見題型。

英文部分，中正高中老師吳佳穎表示，詞彙題以單字常見意思，搭配前後線索即可判斷答案，例如第8、10題誘答選項，例如grave不是指常見的「墳墓」，而是取「相當大」的意思，綜合測驗須注意文意上下判斷轉折詞、適用單字片語以及文法。

成淵高中老師李宜樺指出，閱讀測驗今年主題偏重文化與歷史，包括南極探險隊伍搭乘堅毅號出航艱辛旅程，主要考文章前後題理解。另外，混合題考驗學生資料檢索整合能力，其中50題考「uniqueness」的片語「one of a kind」（獨一無二），模擬考才考過，考生應該不陌生。

國語文寫作以愛的迫降及繪本作家幾米作品為題，聚焦人我往來的情感連結，檢測考生統整判斷及感受抒發能力。復興高中老師鄭慧敏認為，試題大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸，第一大題要求考生理解文本內容，以生活見聞說出看法與省思；幾米的圖文則是希望考生描述成長過程產生的隔閡。