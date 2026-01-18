學測國綜變難！首見「三維推論」新題型 考生需細讀耐心作答

115學年度學測18日進入第二天，各校加油團在考場外舉布條、標語，為考生加油打氣。（劉宗龍攝）

今天是115學年度學科能力測驗第２天，下午第一節考國綜，高中老師認為，此次題型新穎，取材活潑，結合文學、書法、音樂、科普，整體看似平易近人，但選項設計鑑別度高，整體難度中間偏難，對考生可以說是相當辛苦。

大考中心邀請台北市高中教師組成團隊於考試後解題，中山女高李明慈指出，混合題以「聽見她的聲音」為主題，列舉明代歸有光、當代李欣倫及口述歷史訪談，省思文學與歷史的敘事中，女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀。

大考中心邀請台北市高中教師組成團隊於考試後解題，國文科教師群認為此次題目中間偏難，選項設計識別度高。（林縉明攝）

選擇題6-8題為台灣杉發聲，9-10題挖掘福爾摩斯偵探小說內在的聲音，16-18題以肥皂為主題，聽見本草綱目至金瓶梅、紅樓夢明清文學文化內涵的聲音；28題聽見國學常識中韻文的聲音；29題談樂曲的彈奏與聆聽；而30-31題列舉諸葛亮與曹操作品，呈現以「表」陳情的聲音，均極有特色。

李明慈說，此次看到新題型創新，第4題以韓非六項發言列表，對讀鴻門宴、燭之武退秦師、諫逐客書、孟子重要選文，做正確判斷，要左右對讀出重要選項。第14題考量詞，以左右雙框表格，檢視五項課內選文的量詞用法，均為以往未見題型。

成功高中老師李仁展表示，此次推論研判題目增多，文本是識讀能力的增強，例如第36題推論研判跟以往不同，過往是給兩樣讓學生判讀，這次首次出現三個推論要學生判讀，恐怕以後學生不能只有準備兩件事情判讀；另外，第四題要在短時間統整四篇文章中所指出國家缺失，對於傳統經典可能誤讀跟解讀，暗示獨立思考在AI世代很重要，不能盲信網路資訊。

建國高中老師周杏芬說，這份試題整體中間偏難，要細讀內容，透過整體確認每個環節意義才能找到答案，考生滿辛苦，要專心細心作答。

