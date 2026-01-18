學測國綜難度中偏難 題型新穎「聲音」貫穿全卷

115年學測國綜，大考中心邀請四位高中老師講解命題重點

115年學測第二天下午進行國語文綜合能力測驗，應到考生12萬0,902位，實到11萬8,012位，缺考人數2,890位，缺考率是2.39%，略高於去年的 2.38%。高中老師表示，今年國文綜合測驗整體特色題型新穎、取材活潑，涵蓋文學、書法、音樂與科普，以及2023年大安溪倚天劍、2025故宮百年院慶等時事入題，雖然整體題目看似平易近人，但選項設計鑑別度高，試題難度中間偏難。

臺北市中山女高李明慈老師表示， 試卷後段混合題共24分，約從第九頁開始，已明示主題為「聽見他的聲音」，而選擇題也可用「聽見文本與文學的聲音」作為主軸，「聲音」的概念可貫穿整份試卷。像是混合題內容列舉明代歸有光、當代李欣倫及口述歷史訪談，省思文學與歷史敘事之中，女性聲音長期被忽略、壓抑或誤讀，主題十分明確。還有第28題雖屬國學常識、以往較少出現，但今年題目特色鮮明，讓考生聽見從元雜劇到徐志摩的韻文聲音；第29題則聚焦樂曲的殘奏與聆聽，主題更為明顯。

臺北市成功高中李仁展老師表示，第22題到第24題的題組，以杜甫詩作搭配兩位後人註解進行對照。從題目設計可發現，後人在註解、解讀杜甫詩時，可能存在不少誤解，突顯即使是傳統經典文本，也有可能出現誤讀與錯誤詮釋，同時也暗示「獨立思考能力」在AI時代的重要性，提醒考生不能盲信網路上既有的知識或看似權威的解讀，而應具備辨識與思辨的能力。

李仁展老師也提到第28題的設計，國文老師第一眼會感覺題目考的是較為傳統的國學常識，但題目以「聲音」作為主題重新包裝，呈現全新的命題方式。雖然形式新穎，但考點仍屬傳統國學常識，因此也提醒考生國學常識不能放掉，因為若缺乏背景知識，在考場上將難以作答正確。