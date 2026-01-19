學測國綜「一堆白話文」？考生哀號：3年努力全打臉

即時中心／廖予瑄報導

115學測今（19）日落幕！考生們都對於這次攸關人生發展的大考，都十分重視。然而，就有不少學生在網路上反映，國文綜合能力測驗（選擇題）的考題「不是課本裡的內容」，反而是課外白話文占大多數，且許多選項都模稜兩可，讓學生們哀嚎不已。

學測結束後，不少學生都在社群平台Threads上發文表示，原本以為國綜的考題，大部分都會出國文課本中「古文15篇」的內容；然而，整份考卷卻幾乎沒有文言文，反而是課外白話文占大多數。

「我們很像一群白老鼠，著最艱難的題目、配著最新式的考卷，像在做一場大型社會實驗」，考生表示，幾乎全白話文的國綜題目，如「臉」、「隔在我們之間的種種」等，學生們花了3年的時光，學習「古文15篇」，沒想到卻換來模稜兩可的答案、重考的危機以及眼淚。





學測國綜題目讓學生們哀嚎不已。（圖／翻攝自Threads）









學測國綜題目讓學生們哀嚎不已。（圖／翻攝自Threads）





考生直呼，高中3年的生涯都是為了學測而作準備，沒想到乖乖按照出題老師所說，準備國文課本中的「古文15篇」，卻換來一張陌生的考卷及模稜兩可的答案，不禁讓他們哀號道，「我到底寫了什麼？」





