學測在即 員林高中師長與家長攜手孔明廟祈福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為替高三學子穩定心緒、凝聚信心，員林高中今（14）日舉辦「115 年學測祈福活動」，校方師長與家長會代表攜手前往南投魚池孔明廟，為即將迎戰大學學測的學生獻上最誠摯的祝福。

學測在即，員林高中師長與家長今赴全臺唯一孔明廟祈福，象徵智慧與沉著，為高三學生加油打氣。（員林高中提供）

115年大學學測在即，員林高中師生與家長帶著滿滿的祝福與關懷，踏上前往魚池鄉孔明廟的祈福之旅。校長楊豪森親自率隊，教務主任張金群、總務主任陳威亨及全體高三導師隨行，家長會張展騰會長、黃聖霖輔導會長以及多位高三家長也一同參與。全體成員懷著虔誠的心情，希望為考生帶來平安與順利。

抵達孔明廟時，香煙裊裊、清香撲鼻，廟宇莊重華麗，空氣中瀰漫著安定與祥和的氣息。高三導師們依序在神明面前默念班上每位學生的姓名與應試號碼，神情專注而虔誠，宛如將日常的叮嚀、期盼與牽掛化作最深切的祝福，寄託於神明前。這一刻，不只是祈求考試順利，更象徵師長對孩子無微不至的陪伴與支持。

楊豪森指出，學測不僅是高中三年努力的成果檢驗，更是學生學習自我調適與累積自信的重要歷程。他鼓勵考生以平常心面對挑戰，帶著祝福與信心走進考場，並相信自己努力的汗水必將開花結果。「你不是一個人奮戰，學校與家庭始終是最堅強的後盾」，楊校長深情地說。

家長會長張展騰點亮光明燈，代表家長為孩子祈福，期盼每位考生在考場上都能發揮最佳實力，並提醒學生考前要照顧好身心健康。隨行家長也表示，能親自參與校方祈福活動，為孩子加油打氣，內心既踏實又感動。

孔明廟為全臺唯一主祀諸葛亮的廟宇，歷史可追溯至民國前十一年，坐落於青山環抱之中，建築色彩華麗而莊重。廟旁高達30公尺的孔明塑像手持羽扇與書卷，象徵智慧、謀略與冷靜判斷力，與學測考生所需的特質不謀而合，也讓祈福活動更具文化意涵與教育象徵。

員林高中透過這場祈福活動，不僅為學生送上祝福，也凝聚學校、家庭與師長的心意，成為考生穩定心情的重要力量。學校期盼每位考生都能帶著祝福與自信走進考場，書寫屬於自己的精彩篇章。