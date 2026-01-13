學測地科救星！「地震就像拉屎」神口訣 考生：一輩子忘不了

「台灣地震速報」App是不少民眾愛用的地震預警App。（資料畫面）

隨著學測進入倒數，全台考生展開最後衝刺，社群平台Threads也出現不少複習口訣，長期提供即時資訊的「台灣地震速報」App，近日發出一則「味道濃厚」的神譬喻貼文：「地震就像拉屎一樣，先放P（屁）、再拉S（屎）。」竟讓考生對地震波留下深刻記憶，成為熱門複習素材。

這則貼文沒有公式與專業術語，而是用一句非常生活化的比喻說明地震波順序：「地震就像拉屎一樣，先放 P、再拉 S。」簡單直白的說法，瞬間讓許多人記住縱波（P 波）與橫波（S 波）的先後與特性。由於 P 波速度最快、最早抵達，常伴隨地鳴聲，以「屁」作為諧音連結非常貼切；而隨後到來、破壞力較強的 S 波，則對應「屎」或是英文shit，形成強烈的記憶點。

簡單的一句話迅速在考生間引發共鳴，留言區湧入大量回應，有人直呼「知識用一種很卑鄙的方式記住了」、「我一輩子不會搞混了」，也有人幽默表示「現在一聞就知道是哪一波」；還有網友延伸討論，若 P 波與 S 波幾乎同時出現，可能代表震央距離很近，「台灣地震速報」App也回應這類情況多見於直下型極淺層地震。

「台灣地震速報」App的開發者是林子祐，他開發時還是高中生，App上線前已完成大學申請，錄取兩所海外學校，最終選擇就讀美國華盛頓大學；另一位曾創立DPIP防災App、畢業於復旦高中的林睿，目前則就讀中央大學地球科學系。





