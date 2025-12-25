學測壓力大？醫授「五大招」照顧身心、減少焦慮

【健康醫療網／記者陳靖安報導】家裡有面臨學測的孩子嗎？距離大學學測不到 30 天，時間即將進入緊張的倒數階段。衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科醫師洪于詠表示，許多孩子在這段時間可能出現睡不好、情緒煩躁、難以集中注意力，甚至有胃口差、頭痛、肌肉緊繃、心悸等身體不適。這些反應其實相當常見，是身體面對壓力時的自然表現，並不代表孩子不夠努力或不堅強。

壓力過載恐引發情緒身心問題 家長應陪伴與支持

衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科醫師洪于詠表示，考前維持穩定狀態的關鍵，在於調整日常作息與讀書方式，讓大腦有效運作。善用休息、保持充足睡眠，以及均衡飲食，是降低壓力、提升讀書效率的最佳方式。

洪于詠醫師也提醒，如果壓力過載，可能會影響讀書效率、規律作息，甚至引發持續焦慮或情緒低落等身心問題。家長的陪伴不可或缺，應避免責備或比較家長可嘗試理解孩子的情緒，給予適時的支持，提醒自己和孩子看到過程中的努力和進步。

五大招照顧身心 適度休息放鬆、減少焦慮

越接近考試，孩子越需要用正確的方式照顧自己的身心，反而不是一味硬撐或熬夜苦讀。為了幫助孩子在倒數階段保持穩定、減少焦慮，洪于詠醫師提出以下簡單實用的方法：

使用「50 分鐘讀書、10 分鐘休息」原則：

長時間念書容易讓大腦疲勞，建議每 50 分鐘休息一下，將作息調整和考程相似，伸展、喝水或走動，都能幫助重新集中精神。

保持充足睡眠：

青少年每天至少需要 8 小時睡眠。熬夜、睡眠不足會影響記憶力、注意力與情緒。睡前避免滑手機或喝含咖啡因的飲料(茶、咖啡、可樂等)，以免越來越睡不著。

維持均衡飲食：

多攝取蛋白質、蔬果、全穀、堅果並多喝水，有助於維持體力與穩定情緒，避免因血糖不穩引起焦躁或疲憊。

做簡單的放鬆練習：

深呼吸、散步、伸展運動都能讓身體快速放鬆，減少焦慮感，也能讓讀書效率提升。

調整心態和認知：用過程中的盡力取代成績導向的偏執，允許自己犯錯的空間，認知緊張是面對壓力的正常反應。

平穩心情、健康身體 遠比追求完美更有價值

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，學測固然重要，但只是人生旅程中的一站，並非決定未來的唯一道路。以平穩心情、健康身體面對考試，遠比追求完美分數更有價值。若家庭與學校能攜手給予鼓勵與支持，孩子便能在支持中培養面對挑戰的力量。

丁碩彥院長也鼓勵每位孩子，相信自己的努力，相信自己並非孤單；這段準備過程，將成為日後面對人生各種考驗時最寶貴的經驗與勇氣。

