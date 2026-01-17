學測壓力山大！女兒考倒數第一 媽1句話暖萬人 網曝童年陰影：太殘酷

實習記者藍子瑄／台北報導

115學年學測今（17）日登場，考生壓力山大，家長焦慮情緒同步升溫，考試成績牽動學生與家長神經。近日有網友在社群平台分享，一位媽媽談及女兒成績，坦言孩子考試幾乎都是倒數第一，但她卻不覺得失望，反而覺得孩子十分可愛，「小小的一個人，每天早起貪黑背個小書包上學，結果腦子空空 ​​」，讓不少網友大讚這樣的教育。

暖心媽媽1句話感動萬人 溫柔教養掀共鳴

原PO指出，這位媽媽形容女兒每天一早背著書包出門上學，明明很努力念書，成績卻始終不理想，字裡行間充滿對孩子的疼惜與溫柔，貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論。有人感動直呼「在愛裡長大的孩子，就算迷路也像在旅行」、「完全是有餘裕的教養才能做到的」、「教養的最高境界：看透了成績，看見了孩子」。

書讀不好也沒關係？家長神回應笑翻網友

也有網友搞笑分享，「看過有爸爸說：書讀不好沒關係，至少去學校吃營養午餐也好」、「讀不下去就多吃點飯，反正都繳學費了」、「我家兒子說，他最會寫的一題是自己的名字」、「高中忘帶書包只拎便當袋去上學，我爸：『你是去郊遊嗎？』」。

最後一名沒那麼簡單？態度問題引發討論

不過，也有不同聲音出現。有網友直言，考最後一名其實沒那麼容易，要同時伴隨閱讀能力不足、不寫作業、上課不專心、回家也不看書等狀況，至少符合其中三項，甚至四項都出現，才可能長期墊底，認為「不擅長念書是一回事，但連該做的事都不做，就是態度問題」，無論未來走哪條路，對自己負責仍是基本要求。

留言區藏「陰影」 網友回憶童年傷痕成對比

不少網友回憶起過往嚴厲的教養方式，形成強烈對比。有網友回憶，「以前考出前15，媽媽就會拉我頭髮撞牆」、「我學測不如他們預期，叫我去跪在家門口馬路上」、「國小考出前五之外，我媽叫我跪著拿塑膠長尺打我到尺斷掉」。

