學測天氣如何？可以帶暖暖包嗎？手機能開飛航就好嗎？哪些東西一定要帶、哪些不能帶？考前必看Q&A
學測將在1月17日至19日登場，第一天考數學A、自然，第二天考英文、國綜、國寫，第三天考數學B、社會，考生們無不摩拳擦掌，準備在試場上大展身手。究竟學測三天天氣預報如何？怕冷可以帶暖暖包嗎？學測我的考場在哪裡？考場有時鐘嗎？哪些東西一定要帶、哪些不能帶？Yahoo新聞編輯室帶你一次看懂！
看更多》115學測懶人包：學測考場、日期、考程、五標分數級距、放榜時間一次看
學測三天天氣預報如何？
115學年度學測會在1月17日（六）、18日（日）、19日（一）舉行。考生與家長們一定想知道，考試期間天氣如何？中央氣象署預報員劉沛滕指出，1月17日、18日各地偏乾，東半部、恆春半島有局部零星短暫雨；預估19日東北季風增強、挾帶水氣，雨區擴大，桃園以北、東半部易有短暫雨。
氣溫部分，1月17日、18日北部白天高溫略降；預估19日東北季風南下，北部高溫會降至20°C以下，當周氣溫應會持續下滑。此外，在菲律賓東南方海面有熱帶系統正在醞釀，預估1月15日至17日間有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除有機會增強成颱風，若成颱將會是今年第一號颱風「洛鞍」，請考生們留意。
我怕冷可以帶暖暖包、穿帽T厚外套應考嗎？
鑑於學測當天氣溫下降，部分地區可能有降雨，考生們要記得做好保暖並帶上雨具。你可能想問，攜帶暖暖包、穿帽T、穿厚外套應考可以嗎？對此，大考中心曾表示，考生若穿帽T、厚外套，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。
簡單來說，傳統型暖暖包可以帶，帽T、厚外套也可以穿，不過得配合監視人員檢查，並且不能影響容貌辨識。
學測時手機可以開飛航或靜音嗎？手機要放在哪裡？
學測考試時，應將手機放在臨時置物區時，且必須完全關機，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能，開啟飛航模式或設定為靜音，都不算是完全關機哦！
學測我的考場在哪裡？考場有時鐘嗎？
想知道考場在哪裡？考生可以進入大考中心網站的「應考資訊查詢」，輸入身分證號或居留證號，選擇民國的出生年、月、日並輸入驗證碼，便能登入查詢試場資訊。另可透過大考中心網站115學年度學科能力測驗「試場分配表、試場地點查詢」，確認自己的試場。
你可能想問，考場會不會有時鐘？答案是不一定會有！所以建議考生們要自行攜帶傳統指針式手錶、不會發出聲響的電子錶，或無計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝功能的手錶，以便掌握好應試時間唷！
學測時需要吃藥怎麼辦？
考生如因治療需要，經醫師診斷須於應試中飲水服藥，須依相關規定，持相關醫療診斷證明，提出申請或於考試開始前向試務辦公室申請，且須配合監試人員檢查。
考生在入場時，須將飲用水（須加蓋或裝瓶）和藥物（須為醫師開立之處方藥且有明確用藥說明）交予監試人員保管，服用時再舉手請監試人員協助。
學測哪些東西一定要帶？
有效證件正本：包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等，考試當日務必攜帶其中一種，切記學生證不屬於應試有效證件哦！
應試文具：黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm～0.7mm的原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。
學測哪些東西可以帶，但有限制？
鐘錶：如攜帶鐘錶等，千萬不能有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，且不得發出任何聲響或閃光。舉例來說，Apple Watch就不可以帶進試場。
鉛筆盒（袋）：可以帶，但必須是沒有文字符號的款式。
墊板：可以帶，但必須是透明款。
手帕、衛生紙：可以帶，但攜帶量只能是一般正常使用，且不可以註記任何文字符號。倘若因為病情得使用毛巾、大量衛生紙時，須在考試開始前向試務辦公室報備使用。
耳塞：可以配戴，但必須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，不影響辨識面貌為原則。
學測哪些東西一定不能帶？
根據115學年度考試簡章，以下兩大類東西禁止攜帶入座：
具有傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品，包含行動電話、穿戴式裝置（如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如MP3、MP4）等。
任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張等，像是教科書、參考書、補習班文宣品、詞彙卡、計算紙、標有數學算式或函數或函數圖形之文具或用品）。
學測進試場後、作答時要注意什麼？
了解學測考場規則對於考生至關重要，否則一不小心觸犯規定，可能有扣分等處置，影響重大。考生們可以詳閱大考中心提供的「考生6大應考提醒」及「考前檢查暨應考注意事項」，逐條核對，確保自己將考試規則銘記於心唷！
預備鈴響進試場後：
不帶多餘物品：除了應試有效證件正本與應試物品，其他所有物品均放置於臨時置物區。
確認座位資訊：就座後，應先確認座位標示單上的姓名、應試號碼和報考科目正確無誤；如有錯誤，應於考試開始鈴響前，舉手請監試人員處理。
考試鈴響前不得翻閱試題本：預備鈴響後，只能以目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名及座位標示單一致。直到考試開始鈴響前，皆不得翻閱試題本、答題卷，並不得簽名、書寫、畫記、作答。
作答時：
不能飲食：包括喝水、抽菸、嚼食口香糖等，或未經申請逕行飮水服用藥物。
核對資料：考試開始鈴響起，應先檢查試題本與答題卷，要是發現錯誤、缺漏、印刷不淸等影響作答情形，立即舉手向監試人員反映。確認答題卷正面之應試號碼和姓名是否正確，並核對其跟座位標示單上的應試號碼及姓名是否相符，在答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。
答題卷保持清潔完整：保持答題卷的淸潔與完整，不得竄改應試號碼、條碼或姓名，不得污損、塗改或破壞條碼或掃描辨識用之定位點記號。
畫記方式：要「粗」、「黑」、「淸晰」，且須「方格畫滿」。
結束鈴響畢即停止作答：包含作答、擦拭、加黑畫記、增減文字或標點符號、簽名等行為，都要停止，且雙手須離開桌面，靜候監試人員處理。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※115學年度考試簡章（大學入學考試中心）
※簡介（大學入學考試中心）
※考生6大應考提醒及考前檢查暨應考注意事項（大學入學考試中心）
