學測將登場一中「抬青蕉」 台中多校文昌廟祈福供品大陣仗

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大學入學學科能力測驗於1月17日起舉辦3天，今年多校採計科目有重大變革，台大、中國醫大、輔大等醫學系，取消採計學測英文科成績，改納社會科成績，倒數最後衝刺階段，台中公、私立學校紛辦祈福活動，台中一中、台中女中「抬青蕉」、常春藤高中帶考生分別到萬和宮文昌君、北屯文昌廟，為學生加持。

台中一中、女中為到文昌廟為考生「抬青蕉」祈福，準備青香蕉、柳橙象徵「台清交成」諧音，師長與學生一起「抬起一大串青蕉」許願學測滿級分；文華高中校長黃偉立也特地到南投「抬青蕉」，提供香蕉和全校師生分享。

廣告 廣告

常春藤高中校長沈樹林帶著高三136名考生，到北屯文昌廟祈福誓師，供品陣仗，幾乎淹沒供桌，為考生討個好彩頭，供品一籃籃貼滿「金榜題名」、「旗開得勝」、「一舉高中」、「包中金榜」幫考生打氣，現場一片喜氣洋洋的紅色祝願海。

沈樹林說，文昌貢品也有吉祥諧音，例如象徵聰明的「蔥」、精打細算的「蒜」、勤奮向學的「芹菜」，「包糕粽(包子、狀元糕、粽子)」三套組」，希望能為考生博得好采頭，讓考生感覺最安定的環節是，手持裝滿應試文具的「筆袋」，大家一起在香爐前繞三圈「過火」加持。

沈樹林也說，114年開始大學多元入學方案變革複雜，很多考科的時間重新調整，115學年的台灣大學醫學系申請入學，取消採計學測英文科成績，改納社會科，「高分思維」已不再是頂尖大學的保證。

惠文高中校長陳建銘指出，入學方案變革複雜，考生要先針對自己理想的大學校系，掌握申請入學採計哪些科目，台大醫科之外，中國醫大的醫學系、牙醫系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系也同步調整採計社會科。

陳建銘說，多數頂尖大學校系採計科目不變，醫學系取消採計英文科，並非不重視英文，而是英文已經是學生普遍的基本能力，全民英檢、多益、托福成績都能當作備審資料，醫學系加強社會領域用意是重視公民素養。

考生到北屯文昌廟祈福誓師，供品陣仗驚人。(記者蔡淑媛攝)

常春藤高中學測考生，手持應試文具「筆袋」，「過火」加持。(記者蔡淑媛攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

