學測將登場 新北7考場前路段紅線開放臨停接送

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市交通局今天表示，學測將於17日至19日舉行，新北11所考場中有7所考場前部分路段紅線將開放家長臨停接送；農業局表示，考場提供包種茶包，預祝考生「包中」。

交通局發布新聞稿指出，經會同警察局評估，7考場周邊道路，考試當天上午7時至下午3時30分止，18日至下午5時30分止，部分路段紅線開放考生家長臨停接送。

7考場及路段分別是新店高中前中央路、新莊高中前中平路、丹鳳高中前龍安路、新北高中前三信路、三民高中前復興路、永平高中前的仁愛路及永平路、錦和高中前錦和路等部分路段。

交通局表示，建議考生善加利用大眾運輸前往考場；警方屆時也將加強取締違規，以維護考場周邊交通安全與秩序。

農業局新聞稿表示，為以在地好茶為學子祈福加持，準備限定款「鐵定包中」包種茶包，將於各考場考生休息區供免費索取，預祝考生「包中」理想校系。

農業局長諶錫輝表示，新北為全國最多冠軍製茶師的縣市，精湛製茶技術讓新北好茶屢屢斬獲國際大獎，期勉考生與新北包種茶一同包中金榜。（編輯：張銘坤）1150115