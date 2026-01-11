學測將登場 考生湧廟宇祈福

一一五學年學科能力測驗前夕，考生向文昌帝君祭拜祈福。

記者陳治交∕台南報導

一一五學年學科能力測驗訂於一月十七日至十九日舉行，臺灣祀典武廟、台灣首廟天壇湧現考生祈福人潮，神案前擺滿祈福參拜卡，人人備齊金香、鹽糕祈求「高中」金榜題名。

臺灣祀典武廟主委林培火指出，西社奉祀文昌帝君、孚佑帝君、文衡帝君、朱衣帝君、大魁帝君等神尊，民間認為文昌帝君是主管考試、命運及庇佑讀書撰文的神明，每逢考季總是湧現祈福人潮。

台灣首廟天壇武聖殿祀奉五文昌帝君，案前擺滿了考生准考證影本，並設有「光明晉祿燈」，祈求元神光采、考運順利、金榜題名。為服務考生，天壇將從一月十五日起舉辦為期五天的「金榜題名」光明法會，每天早上七點及晚上七點各一場，由經文社誦經，參加點燈儀式信眾可將姓名寫入疏文中，再由經文社誦讀疏文，民眾也可自行參加法會儀式。

法會期間，天壇致贈文昌筆及大悲咒水，歡迎參加升學、就業、檢定、高普考、特考及各類考試的考生，參加「金榜題名」光明法會，洽詢電話：（０六）二二二七九八三。