學測將登場 花蓮考區16日下午開放看考場

「115學年度學科能力測驗」將於1月17日至19日（星期六至星期一）登場，花蓮考區試務工作由國立東華大學承辦，試場分別設於「國立花蓮高中」及「國立花蓮女中」，並將於明（16）日下午2時至4時，開放考場供考生查看。

國立東華大學表示，本次學科能力測驗，花蓮考區總計有1,531人報考，花蓮考區設有兩分區，分區（一）為國立花蓮高中，分區（二）為國立花蓮女中，請考生務必確認自己的考試分區與地點。同時，考試當日必須攜帶「有效證件正本」（國民身分證、有照片之全民健康保險卡、中華民國身心障礙證明、汽機車駕駛執照、護照、居留證之一），東華大學特別提醒，全民健康保險卡需要附照片才是有效證件，至於學生證，無論有沒有照片，都是無效證件。



另外，應考時，務必關閉手機與手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。若發現座位標示資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改資料，以免造成試場混亂而影響自身與他人權益。