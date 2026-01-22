學測平均選考科目逐年增 教育部：參採非愈多愈好

一年一度的大學校長會議22日在屏東科技大學登場，今（2026）年專題重點之一，是培養科技與人文素養兼備的未來人才。因應這樣的趨勢，大學選才也加入跨域思考，比如台大在內多校的醫學系，不採英文、改採社會。

台大校長陳文章表示，「我想那個是各個學系來看，因為他可能覺得這個能考到台大醫科的，通常英文都會不錯，我想他有這個意思存在。」

台大校長陳文章說，各學系根據需求，設定參採標準，台大會提升與大學的課程合作。但全教會日前批評，少數頂大熱門校系的跨域參採以及學測參採標準混亂，導致學生得多考自保，升學應試壓力並未減少。

廣告 廣告

教育部次長朱俊彰指出，「考科的一個選採不是愈多愈好，代表鑑別度愈高，跨域的話進大學，其實是更容易讓學生有機會在大學這個場域，做好一些跨域的培養，是不是透過選才的方式來做鑑別，我覺得這倒是比較其次。」

教育部次長朱俊彰說，參採不是愈多愈好，跨域培養人才應透過大學的跨域教學或選修，將與招聯會討論考科與入學表現、跟專業能力的關聯，讓大學校系在選擇考科時有所依據。