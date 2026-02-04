學測志願大翻轉！國考證照科系熱度飆升、資工資管降溫

大學學測最後一天考完試時，考生們開心步出考場準備放寒假。（本報資料照）

115學測甫落幕，全台考生即將進入選填志願的關鍵階段。升學資訊平台「大學問網站」今（4）日公布年度指標「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，分析過去一年累積的5468萬筆GA4大數據，顯示高中生志願選擇出現明顯結構性變化。

今年最大亮點為嘉南藥理大學藥學系首度奪下排行榜冠軍，打破長年由普通大學主導榜首的格局，反映具備國考證照與就業保障的校系，已成考生高度關注焦點。

整體榜單呈現「頂大雙峰化」趨勢。台灣大學成為年度最大贏家，共有14個科系入榜，除電資、醫牙、法律、財金等傳統熱門學系外，台大國企、會計及工管亦首度擠進百大。相較之下，成大及中央、中正、中山等中字輩大學，關注度相對承壓。

大學問執行長魏佳卉指出，少子化加劇區域差異，頂尖大學的品牌集中效應明顯，且呈現「越往南影響越大」的現象。今年新進百大的科系多集中於中北部，包括清大電機、台科大設計與電機、輔大金融國企、中央電機、陽明交大醫學系等，南部學校關注度相對有限。

在非都會區與技職體系中，具備穩定就業前景的國考證照科系成功突圍。除嘉藥藥學外，屏科大獸醫、大仁藥學、長庚科大護理、國北護護理與語言治療、嘉大獸醫、弘光物理治療等，均獲得中等分數考生青睞。

受半導體產業持續擴張影響，工程學群整體表現亮眼，關注度不僅集中於電機，材料、機械、化工，甚至物理與化學等基礎科學系所亦同步升溫。台大物理、化工、化學，清大材料及成大化工皆進榜，顯示考生選擇不再侷限單一學系，而是著眼於進入科技產業的潛力。

AI與數位轉型則對學群產生結構性影響。傳統資工、資管因供給增加與AI工具普及，關注度略為下滑，跨域「AI＋專業」的複合型科系反而崛起，特別是結合資訊與財經的系所，以及融入AI技術的數位設計相關學類。

社會組方面，法律與財經仍是高分考生首選，教育學群中則以輔導諮商學類表現穩健，反映心理健康需求升高。在外語學群中，日文系因台日經貿與產業布局因素，關注度明顯高於其他語種。

大學問指出，就業穩定性已成為影響志願選擇的核心指標，具備國考證照或能直接銜接半導體供應鏈的校系，持續受到考生與家長青睞。

