學測快訊！重考人數破 1.6 萬、港澳台聯招報考破 1.1 萬創新高

115 年大學學測進入最後倒數，全台高三家庭正面臨升學選擇的關鍵時刻。在台灣頂尖大學競爭日益激烈、錄取結果高度不確定的環境下，愈來愈多家長開始重新思考：學測後的升學規劃，是否只能在重考與分科測驗之間做選擇？

一條與學測並行、制度清楚、錄取方式透明的國際升學管道——港澳台聯合招生考試（簡稱港澳台聯招），近年快速崛起，成為不少家庭在高中升學規劃中，同時布局的重要選項。

港澳台聯招報考破萬 國際升學已成新常態

根據權威教育平台《中國教育指南》公布的最新數據，2025 年港澳台聯招資格審查通過人數達 11,822 人，相較 2021 年的 4,035 人，四年成長近三倍，正式邁入「上萬人報考」的新常態。

這項數據顯示，港澳台聯招已不再只是少數學生的備案，而是愈來愈多家長在評估學測後升學選擇時，主動納入的主流國際升學管道之一。

另一組不能忽視的數據：學測重考比例持續攀升

與此同時，台灣本地升學競爭也出現明顯變化。根據大學入學考試中心統計，學測非應屆考生（重考生）比例已連續三年上升，114 學年度約達 13.1%，人數超過 1.6 萬人。

這代表，高中生在競爭台灣頂尖大學時，不只要與同屆學生競爭，還必須正面迎戰大量已完整準備過一輪、再次回到考場的重考生，使得升學壓力與不確定性持續放大。

圖／首選文教提供

【學測後的三條升學選擇】

數據攤開來看，比話術更誠實

全台專注港澳台聯招策略的專業升學機構 首選文教 分析指出，學測結束後，學生實際上僅剩三條主要升學路徑；而每一條路徑背後所承擔的風險結構、時間成本與結果確定性，存在顯著差異。

一、風險最高的「重考賭局」

路徑說明：

7 月參加分科測驗 → 若結果未如預期 →

8 月投入重考班 → 隔年 1 月再次迎戰學測。

現實代價包括：

1.競爭基數大幅擴張：直接加入近 1.6 萬名重考生 的高密度競爭戰場

2.時間成本極高：多付出整整一年青春，卻沒有任何成果保證

3.經濟負擔沉重：補習費與生活費動輒數十萬元

4.心理壓力長期累積：承受「再來一次不能輸」的沉沒成本焦慮

整體判斷：

這是一場勝算不明、代價極高的第二次高風險升學賭局。

二、壓力爆表的「分科測驗獨木橋」

路徑說明：

學測後全力投入 7 月分科測驗，孤注一擲。

現實挑戰包括：

1.考試難度顯著提高：分科測驗在深度與廣度上均高於學測

2.競爭結構持續惡化：非應屆生比例達 16.24%，每六名考生就有一人為再戰者

3.制度風險高度集中：一試定生死，缺乏修正與緩衝空間

整體判斷：

這是一條不容失誤、心理與競爭壓力高度集中的升學險徑。

三、穩定度最高的「港澳台聯招雙軌選擇」

路徑說明：

3 月同步報名「學測申請」與「港澳台聯招」 →

5 月赴港考試（三天兩夜） →

7 月同時取得台灣與港澳台頂尖大學錄取結果，從容選擇。

制度優勢包括：

1.志願配置完整：共 60 個志願（10 校 × 6 系），可規劃衝刺、穩妥與保底

2.制度透明、結果可預期：免面試、純筆試分發

3.競爭結構不同：有效避開台灣重考與分科測驗的高壓戰場

整體判斷：

這是一條結果可預期、成本可控的理性升學選擇。

為何愈來愈多家長，同時布局港澳台聯招？

首選文教指出，港澳台聯招的制度設計，正好回應家長最關心的三大問題：

志願數量不足、錄取不確定、落榜風險過高。

透過完整志願配置、清楚分發制度與銜接機制，學生能在學測後，為自己多準備一條穩定且可掌握的升學路徑。

圖／首選文教提供

首選文教推「港澳台聯招線上攻頂系統」

掌握學測後黃金 120 天

為協助學生在學測後有限時間內有效準備聯招，首選文教推出 「港澳台聯招線上攻頂系統」，專為學測後 黃金 120 天 設計。

系統三大核心優勢包括：

1.120 天清楚學習藍圖：每日可完成的學習任務，同步準備分科與聯招

2.業界唯一 17 年完整真題庫（2008–2024）：精準掌握命題趨勢

3.全線上學習模式：打破地域限制，外縣市學生亦可安心備考

首選文教表示，透過系統化規劃與長期實務經驗，歷屆學員已成功取得多所世界百大名校錄取結果，驗證港澳台聯招升學路徑的高度可行性。

【升學提醒】越早布局，選擇越多、壓力越小

升學顧問指出：「準備的成本，不會因為提早而增加；但進入理想校系的機會，會因為提前布局而顯著提高。」

在港澳台聯招正式進入萬人競爭時代的此刻，學測前後正是啟動準備的最佳時機。

