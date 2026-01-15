學測應援「鐵定包中」 新北11處考場免費發放包種茶包

包種茶不僅是考生必備，也推薦贈送給身邊面臨求職或創業考驗的親友，傳遞祝福。(圖:新北市農業局提供)

一一五學年度學科能力測驗將於一月十七日至十九日舉行，新北市農業局為了祝福考生，準備了限量的「鐵定包中」包種茶包。考生可以從即日起憑准考證到新北市農會文山茶推廣中心免費索取，考試期間在新北市的各考場休息區也能免費獲得，祝福考生能「包中」理想的學校和科系。

在一月十七日至十九日的三天裡，新北市農業局將免費提供「鐵定包中」包種茶包，考生只需持准考證即可到文山茶推廣中心索取，考試期間也可在新北11處考場的考生休息區限量領取。冬天喝包種茶不僅能暖身，還能提神，包種茶的名稱也有「包準考中」的美好寓意，為考生帶來好運。

新北市是全台灣包種茶的主要產區，包種茶以其獨特的蘭花和梔子花香氣而聞名。新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，包種茶的名字諧音「包中」，象徵考試順利和金榜題名，這茶不僅適合考生，也適合送給正在求職或創業的朋友，傳遞成功的祝福。大家一起喝包種茶，享受茶香，增加好運，創造好成績。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市擁有全國最多的冠軍製茶師，精湛的製茶技術讓新北的好茶屢獲國際獎項，希望考生能與新北的包種茶一起「包中」金榜。農曆新年即將來臨，也歡迎市民支持在地的優質農產品，品味包種茶的鮮美和花香。